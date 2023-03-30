“阿姐”郑惠玉多次和闺蜜出国，曝潘玲玲住酒店“怪癖”。

郑惠玉和郭亮主持的博客节目《惠眼说亮话》日前上线，本期主题讨论好朋友是否也是好旅伴。“阿姐”在节目中分享工作和出国旅行的点滴，当中最大爆点是，郑惠玉曝潘玲玲住酒店“怪癖”。

多年前，郑惠玉和潘玲玲出国工作，到达目的地后，“阿姐”说潘玲玲嚷着要和她同房，“那时候她很怪，睡觉的时候，门要用一张椅子顶着，窗口关了也要用椅子顶着，反正所有的地方就是要有东西顶着，不可以让人家进来”。

“阿姐”接着说，门口还放鞋子，如果鞋子的位置和之前的摆放不同，就意味着有人推过房门，有人进过房间。

潘玲玲的“怪癖”虽然让郑惠玉感到啼笑皆非，但“阿姐”还曾遇过有人睡觉旁边不能摆放椅子，“或许她觉得半夜有人会坐在旁边看着她睡觉”。

“阿姐”补充说，本来不觉得什么，可是听她说了后也会感到害怕。

称独自旅行感孤独

节目中，“阿姐”也分享了独自旅行的经验，她说自己一个人去旅行，感觉很孤独。

那年，“阿姐”独自到纽约，一到当地就拨打电话通知丈夫，之后就去找住宿。她说：“那时候刚好下着细雨和雪，雨与雪之间好凄凉，好像电影画面这样，那个画面灰灰的，然后那个感觉，像是自己在失恋。”

说完，郭亮连忙答腔道：“好像《冬季恋歌》！哈哈哈......”

和好友出国旅行 感情会升华

节目中，郑惠玉也提及，好朋友长大后各自有自己的时间，很难再有机会聚在一起。此外，每个人也都有自己的生活习惯，所以当大家又聚在一起去旅行时，就必须互相迁就。

但是“阿姐”说：“（与好友出国旅行能）捉回以前那种好朋友的感觉，所以好朋友一起出国是升华，是锦上添花。”