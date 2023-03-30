《鱿鱼游戏》郑好娟进军大银幕 好莱坞夫妻档助阵

（综合讯）28岁韩国女星郑好娟（Jung Ho-yeon）因出道作Netflix原创剧《鱿鱼游戏》红遍全球，更以脱北玩家“姜晓”一角夺美国演员工会奖视后，人气三级跳。

她不只进军好莱坞，搭档影后Cate Blanchett拍美剧《Disclaimer》，还将与“万磁王”Michael Fassbender夫妻档合作，演出《哭声》导演罗泓轸（Na Hong-jin）的科幻新片《希望》（HOPE，暂译）。

韩媒《日刊体育》报道，电影界人士透露，罗泓轸正在筹备新作《希望》，描述一群来历不明的人来到港口村庄，村民因此遭到袭击，拼死应战的故事。该片是罗泓轸继《哭声》后暌违近8年的作品，找来一起合作过《哭声》的影帝黄晸珉（Hwang Jung-min），男神赵寅成（Zo In-sung）也答应演出。

罗泓轸接受美媒访问时表示，郑好娟具备大胆开朗的形象，与他想像中的角色个性一致，因此相中她演出。她的经纪公司“Saram娱乐”随后也证实，郑好娟确定参与该片，这也是她首度进军大银幕。

除了韩国卡司坚强，《希望》还找来好莱坞大咖助阵，包括《X战警》系列“万磁王”Michael Fassbender与老婆Alicia Vikander。该片预计今年下半年开拍，会在韩国与国外取景。