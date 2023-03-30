《你的世界我们懂》夺红星大奖最佳戏剧

“红星大奖2023”颁奖典礼将于4月9日（星期日）在滨海湾金沙举行，新传媒3月30日（星期四）晚上在新加坡南岸JW万豪酒店举行晚宴，先颁发戏剧／节目类奖项，《你的世界我们懂》以大热姿态夺下最佳戏剧。

制作组领奖时表示，这部剧的初衷是希望更多人对特殊人士有更大的包容，让世界有更多的爱。男主角许瑞奇感谢喜欢这部剧的观众，并呼吁大家散发更多的爱。林健辉演唱的《你的世界我们懂》主题曲《你的世界》拿下最佳主题曲。

《你的世界我们懂》还入围最佳男主角（许瑞奇、黄振隆）、最佳女主角（黄碧仁和洪凌）、最佳男配角（朱厚任）、最佳女配角（黄嫊方、向云），不晓得4月9日还会夺下几个奖？

阿哥李铭顺主持的《阿顺有煮意》夺下最佳综艺节目。在甘榜长大的李铭顺，在节目中来到甘榜小屋，与观众以及艺人嘉宾在做饭、用餐和聊天中，分享童年回忆和生活经历，轻松有趣的氛围受到观众喜爱。

《阿顺有煮意》夺下最佳综艺节目。（新传媒提供）

挖掘世界各地不同儿童社会议题的《边缘儿童》获最佳资讯节目，《周公讲鬼，哪里有鬼？》获最佳短篇综艺节目，《红星大奖2022－颁奖典礼》获最佳综艺特备节目，《早安！玉建煌崇》获最佳电台节目。

新传媒也在3月24日颁发4个技术类奖项。戏剧方面，《黑天使》两位编剧白雪宁和王秀思获得最佳剧本，《守护星》导演陈金祥拿下最佳导演。综艺节目方面，《阿顺有煮意》编导江丽丝获得最佳综艺编导，《国记交意所2022》撰稿梁雪慧获得最佳综艺资料撰稿。