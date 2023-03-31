正在热播的综艺节目《星牌运动员》接近尾声了，这是我参与主持的第一个综艺节目，当初吸引我参与这个节目的原因，是因为要先参与9项运动项目的训练，而且是由国家队选手担任教练的训练，最终要与另一组比赛。听说很多观众都喜欢看，我觉得很幸运，参与这么特别的“综艺节目”。

说它是综艺节目不完全正确，我觉得有点真人秀的味道，因为节目里的训练、比赛都是真枪实弹，没有作秀的地方，也可能是因为没有在做“综艺”，就变得更加“综艺”。 记得拍摄的时候，开始大家为了表示友好，不要那么严肃，显得有点“谦谦君子”，一旦上了赛场，因为大家都不想自己成为拖团队后腿的人，都会铆足全力，虽然能力有限，也毫不示弱，这正是节目吸引人的地方。节目里还给观众各种运动的专业知识，连有运动背景的我也觉得收获良多。

在拍摄节目的期间，让我回味当初在体育学院学习训练的过程，跟新加坡国家队选手们私底下交流，明白他们的挣扎、挑战、心态。在新加坡，要在体育领域拼出成绩实在不易，很多运动员同时兼顾工作、学业和训练，精力有限，都靠着信念和热爱，一直坚持着。这让我联想到新加坡影视行业，虽然资源并不丰富，但很多同行都是凭着对这份工作的热爱，坚持了很多年，甚至一辈子。更难得的是，运动员的运动生涯是有期限的，他们把黄金年华奉献给了体育，如果没有获得奖牌要何去何从？对于他们来说，做选择，不再只是热爱，而是经过现实过滤、沉淀后的坚持，很难不让我肃然起敬。