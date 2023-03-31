被呛“砸百万医美” 伊能静高EQ亲回酸民

（综合讯）55岁女星伊能静维持冻龄美貌，完全看不出实际年龄已经过半百，羡煞众人。她近日写下文章“姐姐55岁，真的很爱此刻的自己”，提倡不要歌颂青春，不料却引来酸民留言“所以你又为了隐藏55岁花了多少钱在脸上呢”。

伊能静在文中形容长大是更有能力单纯，经济独立，拥有拒绝与选择的自由，思想独立，过往男人提倡年轻才好，但同为女性，应该让社会赞扬女性不同年龄的美。她写道：“那些总喜欢形容女性要‘藏住年龄’的人，内在对女性熟龄的不认可，如果老去很美好，应该是坦然面对，而无需隐藏。”鼓励大众爱任何时刻的自己，并强调自己已经55岁了。

不过这段发文被一些网民吐槽：“把自己描成35的样子，还说要坦然面对”、“所以你又为了隐藏55岁花了多少钱在脸上呢”、“你的美颜滤镜和百万医美不就是想要藏起来吗”。

对此伊能静大方回应：“我无论任何时刻都爱美，不是这个年龄，我对自己饮食自律、运动健身、也是我对自己状态的要求。从少女时期我就这么做了，而不是这个年纪才开始。”

另有网民说：“经常把自由挂在嘴边，你是被金屋藏娇了，还是在牢笼里？还是说你是奴隶？”她也再度回应，“每个人都有做自己的自由，但没有指指点点他人的自由。自由是对他人的尊重，你可以自由做自己，也要让他人自由做自己。你对自由的诠释，是你内心的折射。与他人无关。”