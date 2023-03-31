20年绝密趣事被揭 张国荣曾被王力宏“拒绝”

（香港讯）20年绝密趣事被揭，“哥哥”张国荣曾被王力宏“拒绝”。

星期六（4月1日）是“哥哥”张国荣离世20周年，连日来香港传媒不断推出怀念“哥哥”系列，让大家怀念一代巨星“哥哥”张国荣。

香港《头条日报》就从行内人那里收到尘封20年，有关“哥哥”的绝密娱圈趣事，另又提供两张私人珍藏30年的哥哥靓照，让粉丝怀缅偶像昔日风采。

根据《头条日报》报道，从嘘声中成长的“哥哥”，出道初期经历不少辛酸，故有江湖地位后不忘扶掖后辈，避免走冤枉路，好像他曾钦点舒淇拍《色情男女》令她成功转型。

报道也指出，“哥哥”眼光独到，好多新人都希望获得他的加持，但当年的王力宏就不懂事故，曾经婉拒“哥哥”。据报道，2000年1月21日，“哥哥”在《十大中文金曲》颁奖礼获得最高荣誉的“金针奖”，而王力宏在同个颁奖典礼夺得“最有前途新人男歌手”金奖。颁奖典礼后，众艺人前去参加庆功宴，宴会上，“哥哥”主动向王力宏拿电话号码，但刚入行的王力宏不知如何应对，惟有提供唱片公司电话，事后还说没想过给“哥哥”私人电话号码。

幸好“哥哥”人有大量，没有生王力宏气，更邀请他参与自己执导的公益短片《烟飞烟灭》，并在片中担任第二男主角，王力宏还与“哥哥”有不少对手戏。

目睹巨星变脸骂粉丝

根据该篇报道，行内人爆料，指“哥哥”曾经跟一位巨星在中国拍戏，却不屑对方的虚伪行为，爆料人说，“哥哥”亲睹该位红星帮粉丝签名、拍照，还笑脸迎人来者不拒，但一关上窗门即刻变脸，狂骂粉丝，“‘哥哥’看不过眼，就跟身边的人说，讨厌该巨星戴着假面具，所以不会和‘他’做朋友，拍完戏就没有交往。”

最爱《楚留香》唱出他心声

郑少秋的经典金曲《楚留香》，唱出“哥哥”张国荣的心声。

爆料者也说，“哥哥”离世前常在朋友面前演唱郑少秋的经典金曲《楚留香》，据爆料者说，“哥哥”尤其最爱歌曲当中的“来得安去也写意，人生休说苦痛......聚散匆匆，莫牵挂.....千山我独行不必相送”，这段歌词似乎唱出了他的心声。

爆料者又指“哥哥”为人很好，经常会安慰遇上难题的朋友，但自己则最后选择走这条路（跳楼自杀），提起都相当心酸。