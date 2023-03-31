杨子仪遭封杀 秦杨抱不平：艺人不是任凭糟蹋

（综合讯）演员杨子仪日前传出由于不愿加戏遭三立电视台封杀，而过去以“一支番仔火”爆红的八点档演员秦杨星期五（31日）凌晨晒出一张火柴造型点火器照片，疑对该事件有感而发表态。他强调演艺人员就只是一颗棋子，经纪公司要求去哪就去哪，即使如此还是有尊严，而不是任凭其他人糟蹋的。

秦杨感叹艺人只能照着经纪公司的指示做：“要不然毁约，赔偿金谁付？不要颠三倒四，横柴入灶（台语，意指霸道处事、强词夺理），演艺人员也是有尊严，不是任凭你们糟蹋的。”他也喊话为所有艺人打气。

秦杨认为艺人虽是棋子，但仍有尊严。（互联网）

风波的起因，是杨子仪客串演出三立30周年大戏《天道》，饰演江国宾年轻时代，戏份颇重，但传出因不愿加戏演出，且拒接制作人的电话，三立因而发声明“终止与杨子仪一切合作”形同封杀。

知情人士向《ETtoday星光云》透露，杨子仪之前演出《天之蕉子》备受电视台力捧，双方合作愉快。这次客串演出，编剧为了剧情完整多写了一场戏，希望杨子仪可以追加拍摄，怎料三立高层出马亲自沟通，却被杨子仪避不见面，一口气回绝态度让电视台心寒，才发出声明。

Gino大合照被挤到第三排惹火孙德荣

除了杨子仪被封杀的风波，《天道》3月26日开镜大合照也引发争议。著名经纪人孙德荣因为旗下艺人Gino被挤到第三排，火大炮轰“吃相难看”。

合照中男主角谢承均和王振复站第一排，Gino却站到第三排，孙德荣认为这严重违背艺界伦理，已经连骂两天。他先骂D咖群抢位如小学生拍毕业照，隔天再度炮火全开狂轰“吃相难看”。有网民反酸Gino小咖还跑去C位拉红布条“不知廉耻”，气得孙德荣回呛：“你是什么东西？”