滑雪相撞挨告 奥斯卡影后胜诉免赔

（综合讯）美国犹他州的陪审团3月30日（美国时间）就2016年一起度假村滑雪场发生的冲撞事故，判奥斯卡影后Gwyneth Paltrow不必为一名男子的伤势负责。

路透社报道，退休视力验光师Terry Sanderson当时于公园市（Park City）发生的事故中，出现脑震荡并断了四根肋骨。Terry Sanderson称这些伤害造成他创伤性脑损伤，透过民事诉讼向Gwyneth Paltrow求偿300多万美元（超过400万新元）。

76岁的Terry Sanderson说，当时一名女子在滑雪时失控从他背后撞上，把他从鹿谷度假村（Deer Valley Resort）的山丘上撞飞，他后来得知女子是Gwyneth Paltrow。但Gwyneth Paltrow出庭时表示事故并非她所造成，当时情况是Terry Sanderson从后面撞上她。

由八人组成的陪审团采信Gwyneth Paltrow的说法，判定100%的错在伤者身上，并同意Gwyneth Paltrow反控对方，提出的一美元象征性求偿。

Gwyneth Paltrow在判决宣读时脸上带着微笑，律师透露她将不会对判决发表评论。