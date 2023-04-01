护送遗体回国 生者不留遗憾

空中送行者

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6集日剧，改编自佐佐凉子获奖小说，创作“Legal High”系列的古泽良太和写过“Doctor-X 7”的香坂隆史担任编剧，米仓凉子扮演“天使灵柩”社长，率领团队跨越国境将在外国亡故的日本人尸体运送回国。

不仅是表面上运送尸体而已，宗旨是“一根手指也不能少”，无论如何都要带回日本。毁损得再恐怖的尸体，也要竭尽全力修复。最重要的使命是以最诚挚的态度，确保死者安详走完最后一程，和重要的人好好道别，让生者不留遗憾，安然接受亲人死亡的事实。

有泪点，有反转

每集皆有泪点，总有让你感动之处。

在菲律宾贫民窟被打死的日本青年，一事无成被父亲视为没用的年轻一代，实际上一直是看着自己憧憬的父亲背影尽力活出自己的。

非洲中部姆巴达尔遭遇恐怖袭击，身亡的6名日本人——满怀梦想离开待产妻子，在异乡帮助建设却饱受质疑和恶意攻击的男子；劳碌一生，对妻子的爱从不说出口的老人；为实现理想，留下了悲痛的父母与未婚夫的年轻女子……每个人都有自己平淡却动人的事迹。

热爱cosplay的成衣厂越南女工，就算被剥削也努力活到最后一刻。

出轨男女意外死去后，留在世上的伴侣情何以堪？

丈夫接连死亡，世人怀有偏见的魔性之女，内心隐藏着过往的悲惨伤痛。

最喜欢第三集的故事反转，以到首尔看韩团演唱会的小吃店老板娘，对比风光无限，连总理大臣都现身葬礼的大企业老板，情节铺排不落俗套，没有人是微不足道的，而有钱人也未必是万恶。



运送遗体，看似无情却有情。这是应当被遗忘的工作，迅速转身离开是必要，不能比家属先掉眼泪才会被信赖，无论如何都要让被遗留在人世间的人得以好好哀悼。

米仓凉子外冷内热，演绎夸张

米仓凉子符合主角设定，但剧中看似霸气，不讲情面但实则温暖热心，难免让人感觉无法摆脱“Doctor-X”的形象框架，时而过于夸张的演绎方式，偶尔会让人“出戏”，难以掩饰的岁月痕迹，也让人感慨。41岁的向井理特别演出米仓凉子的失踪恋人，其实和47岁的米仓配对有违和感，出场不多反而是大幸。

扮演新人员工的松本穗香戏份不少，由她的视角走进“空中送行人”的工作实况，但我更想深入花美男城田优的人生故事。天才遗体修复师，每回出手都像是在执行复活仪式，将失去的灵魂再度唤回一般，非常有魅力。

老戏骨远藤宪一的演技从来让人安心，颇有黑社会恶人气势，实际上暖心敏感，且不时制造喜感，为剧集锦上添花。