景甜被爆私密视频遭出卖 张继科发声明澄清：没涉赌债纠纷

（北京讯）中国女星景甜与兵乓球奥运冠军张继科曾有过一段情，双方2018年3月公开认爱，隔年6月宣布分手，消息轰动一时。然而，如今又有传闻指出男方疑似握有女生3条私密视频，以及欠债纠纷等相关丑闻。对此，张继科一连发出2篇声明，严正驳斥传闻。

日前一名大中国记者李微敖发文爆料，文中直指“张继科将景女士的私人视频传给他人”，并指出共有3条视频、1张截图，还指出男方因为欠了100多万新元官司缠身。

针对一连串的传闻，张继科工作室一连2天发出声明驳斥传闻，30日先是严正声明：“张继科先生无任何债务纠纷，更不存在损害他人隐私以求自保之情况，谣传内容纯属捏造。烦请公众保持理性与客观，辨明事情，勿受别有用心之人误导。”隔天，工作室再度转发律师声明，指出律师团队已经展开取证，将对不实内容提起诉讼以维护权益。

景甜曾参演好莱坞电影《环太平洋2：起义时刻》（Pacific Rim: Uprising）受到瞩目，甜美外型吸引许多粉丝追随。两人2018年3月公开在海边浪漫牵手合照认爱，但一年半后她参加康城影展时就被爆料这段情已经结束，因为男方早已把微信上的情侣大头照换掉，且定情刺青也除掉了，恋情在1年3个月后正式告吹。

张继科长得帅球技好，还经常上综艺，所以格外耀眼。去年11月，还有狗仔队爆料过两人另一个版本的分手原因，称是张继科骗景甜的钱，说要去买婚房，结果发现并不是这个用途。最近则传出是因为张继科欠赌债，把和景甜的私密照给债主，债主以此去逼景甜还债，景甜没有给钱，而是把债主给告了。

如今景甜依然单身，张继科则已经有了新的感情，和白百何现任丈夫张思麟的前妻张蕊正在交往当中，女方还有一个儿子。

景甜2019年6月突然在微博写下“感恩曾经相遇，愿今后一切安好”，当时中媒向工作人员确认后，得知二人真的分手了，公司方面也只简单向外界传递“感谢大家关心，想说的她微博都说了”的讯息。