愚人节爆出真恋情：《黑暗荣耀》的涎镇认爱小5岁的他

（首尔讯）4月1日是愚人节，韩媒“Dispatch”却在这一天爆出，在《黑暗荣耀》剧中饰演学长的27岁男星李到晛（Lee Do-hyun），秘恋32岁“涎镇”林智妍（Lim Ji-yeon），宋慧乔只是烟雾弹。

二人去年12月15日被拍到在李到晛金湖洞的家约会，还在他的车子引擎盖上堆雪人拍照，隔天一起去约会，小5岁的李到晛亲自买咖啡宠恋人，互动宛如热恋情侣。双方在报道披露1个半小时后火速发声，纷纷透过经纪公司认爱，希望外界看好这段恋情。

二人的经纪公司都说：“两人以亲近的前后辈关系相处，对彼此都互有好感，目前正处于慢慢了解对方的阶段，希望外界以温暖的视线看待，谢谢。”

李到晛和林智妍在《黑暗荣耀》几乎没有对手戏，但杀青后感情急速升温，据悉是因为去年夏天电视剧的聚会，开始对彼此产生兴趣。二人相恋在演员之间已不是秘密。据知情人士透露：“他们不会彰显出来，只是有彼此的情侣物件偷偷营造气氛。”还有人说：“《黑》默契有史以来最好，演员之间很常聚餐，因此慢慢认识彼此，进而发展成爱情。”

报道指出，李到晛今年1月同时接拍电视剧《坏妈妈》、电影《破墓》，就算行程满档，没忘了《黑》的聚餐，必定出席。他在续摊后充当林智妍的经纪人，开车载她回家，经纪人也知情。二人一路上有说不完的话，虽然当天气候零下17.3度是历年第9冷，对他们来说却是暖冬。小俩口在3月14日白色情人节也一起庆祝，窝在李到晛家中约会，相差5岁的姐弟恋爱得甜蜜。

李到晛在《黑暗荣耀》饰演宋慧乔的学长，甘愿当她的刽子手协助复仇，剧中修成正果交往。后来就有网红瞎传，相差14岁的两人恋爱了，去年11月在日式餐厅单独约会，宋慧乔脱掉外套后，靠在李到晛身上喝清酒。但有关视频没有出现能够证实的内容，被认为是假新闻。如今韩媒曝光李到晛与林智妍约会照证据确凿，证明宋慧乔只是烟雾弹。