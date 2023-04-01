地上红包莫乱捡 许光汉只想捡钱包

台湾动作喜剧片《关于我和鬼变成家人的那件事》由《缉魂》导演程伟豪执导，许光汉、林柏宏和王净主演，集结资深演员蔡振南、庹宗华、马念先等演出。情节结合传统冥婚习俗和警匪题材，故事由许光汉饰演的警察“吴明翰”捡起地上的红包后，被迫冥婚而展开。有别于以往的电影，这次的冥婚对象不是鬼新娘，而是林伯宏扮演的同志鬼新郎“毛毛”。

许光汉接受《联合早报》电邮访问时说，戏外的他肯定不会去捡地上的红包，“我应该不会捡那个红包，所以不会面临冥婚的抉择。”地上的红包不好捡，但能捡的东西也不少，许光汉最希望捡到什么？他回答说：“钱呀。我捡过钱包，但有拿去警察局。捡到东西还是要送到警察局，找东西的人会很心急。”

林伯宏（左）和许光汉上演逗趣的浴室戏。（嘉华提供）

谈到跟林柏宏的双人戏，许光汉说：“需要彼此配合，才能很好地互动。”片中有一场逗趣的浴室戏，全裸的许光汉不但臀部曝光，神出鬼没的林柏宏还从他的胯下滑出打招呼，“我们NG最多次的戏，应该是这一场浴室戏。我裸着身演戏，并不好演，NG蛮多次的，拍摄时身上绑着钢丝，有时候会撞到或摔倒，没弄好的话就得一直重拍。”他最喜欢片中的河堤戏和救护车情节。

《关》想传达满满的爱

《关》票房已经破3亿台币（约1308万新元），荣升台湾影史电影票房第八名。许光汉开心地说：“很开心大家这么支持这部电影，很开心它排到第八名，希望它的票房有机会继续突破。”

电影除了关于“我和鬼变成家人的那件事”，也带出一些生活中的议题。许光汉说：“借由这部喜剧电影，以轻松的方式简单带到这些事，我想是令我最开心的事。我们（指剧组）并没特别想传达什么事，主要是希望大家看完这部电影可以感受到满满的爱，这就是我们最终主旨。”

林伯宏天马行空演鬼魂

林伯宏透过录音回复《联合早报》，他说小时候曾被大人提醒，地上的红包或现金不要乱捡，“电影在台湾公映后，很多人会拍下路边的红包，在社媒发限时动态并标记我，我觉得很好笑，哈哈，祝福大家都可以找到一个好的毛毛（角色名字）！”

林伯宏说，演鬼魂的最大乐趣是可以天马行空演出，“希望出现在哪里，以什么样的姿势或状态出现都可以。苦楚则是，除了光汉的角色，其他人都看不到我，所以我在现场会碰到很多演员，但都没真正跟他们对到戏，蛮特别的经验。”

林伯宏扮演神出鬼没的同志鬼新郎“毛毛”。（嘉华提供）

至于跟许光汉的浴室戏，他说，拍摄时一点都不尴尬，反而想要“多做”一点，“那几场戏玩得开心，我们知道桥段会非常有趣，所以一直试验不同的演出方式，心里想着要多做点什么，想为观众带来更好玩的画面。”

好吃之人聚集片场

提到许光汉和饰演警花的王净，林伯宏指出三人都是好吃之人，“光汉健身，为了维持体态不断补充鸡胸肉。王净喜欢各式各样的零食，制作人、监制买了很多零食给我们。伙食很好，天天都在吃东西。”

林伯宏和庹宗华在《关》演父子，两人是二度合作。他说，跟前辈合作有安全感与亲切感，“印象最深刻的是医院的父子戏，我在现场只看到他的背影，看正片才看到他正面的表情，画面让我非常感动，很喜欢他的表演，他的表演牵动观众。”

《关于我和鬼变成家人的那件事》已在本地公映。