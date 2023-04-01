李荣达病房抛震撼弹 愚人节宣布告别一手创立的直播公司

由美发界转战直播带货的李荣达，日前才透露一个月进4次医院动3次手术，4月1日愚人节再抛震撼弹，宣布告别他一手创立的直播公司Mdada。

李荣达在社媒发文说：“由于身体欠佳，我怀着复杂的心情宣布我以（已）在2023年3月17日离开Mdada Pte Ltd。”

他说，过去4 个月的直播带货对他的身体健康造成了不少损害。“我尽了最大的努力与一切困难作斗争，但是，这几个月我住院的次数很多。 医生一再嘱咐我要好好休息，照顾身体，但我不想让任何人失望……遗憾的是，我在3周前完成了手术，再加上休息不足……医生已经对我的身体发出了最终的信号。这让我别无选择，只能离开Mdada，继续我的疗养之路。我很遗憾在这个时候离开，因为我不忍心放弃我的‘Mbabies’，但我知道我的健康需要我的关注。”

“我真诚地感谢 Mdada & Team 给我这个机会，以及多年来我有幸与之共事的每一个人。 我祝愿 Mdada 取得更大的成功。 这绝对不是Goodbye，而是‘再见’。”

发文引来不少粉丝祝福慰问，星友如陈丽贞、曾诗梅、潘玲玲、洪慧芳、洪乙心、陈泰铭、杨志龙、童缤毓等也都写下关怀的留言。

记者就此事联系他，但他未回应。

李荣达社媒全文：

大家好！

由于身体欠佳，我怀着复杂的心情宣布我以在2023年3月17日离开 Mdada Pte Ltd。

作为Mdada的创始人之一，回顾我们如何从一个在我家做直播的小平台，到现在我们所拥有的Mdada办公室和仓库； 我真诚地感谢我的 Mdada合作伙伴Michelle & Pornsak、Mdada团队和我所有可爱的XDD。 是你们的努力，让Mdada走到了今天的地步；在过去的2.5年里，你们的不懈支持促进了Mdada的发展。 作为Mdada团队的一员，我很享受在这里的旅程，并为每一个XDD带来欢笑。

尽管如此，过去4个月对我的身体健康造成了不少损害。我尽了最大的努力与一切困难作斗争，但是，这几个月我住院的次数很多。医生一再嘱咐我要好好休息，照顾身体，但我不想让任何人失望；因此，我继续前进，为我的消费者带来所有最好的商品和服务。

遗憾的是，我在3周前完成了手术，再加上休息不足，为了不让我的XDD失望，我一直参与现场直播，医生已经对我的身体发出了最终的信号。这让我别无选择，只能离开Mdada，继续我的疗养之路。我很遗憾在这个时候离开，因为我不忍心放弃我的“Mbabies”，但我知道我的健康需要我的关注。

我真诚地感谢Mdada & Team给我这个机会，以及多年来我有幸与之共事的每一个人。我祝愿Mdada取得更大的成功。这绝对不是Goodbye，而是“再见”。