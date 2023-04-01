叹难再有吴京李连杰 68岁成龙不言休

（综合讯）只要能动能打，依然会继续打，68岁成龙不言休，慨叹难再有李连杰和吴京。

成龙与新生代演员刘浩存、郭麒麟主演的电影《龙马精神》即将在4月13日在新加坡上映。成龙与导演杨子及一众演员星期五（3月31日）在北京媒体放映会与媒体见面。片中饰演资深龙虎武师老罗的成龙，有许多高难度的动作，虽然即将步入古稀之年，成龙依然坚持亲身上阵，弹跳翻滚，拳拳到肉，一点也难不到他。

不过，在媒体放映会后的记者会上，成龙被问到还要“打”到什么时候，他直接喊：“只要我能动、能打，每年都会拍一部电影给喜欢我的观众看！”

忆述拍动作片那些年 曾早上断脚晚上续拍

8岁入行的成龙，一路打拼，从籍籍无名的龙虎师，默默努力成为家喻户晓的国际巨星，提及在片场的深刻经历，成龙笑叹“一天都讲不完”。

他也忆述自己那些年当替身的辛酸，成龙说当替身都得忍受被摔得全身疼痛，也要能忍着被人以粗言秽语指骂，“我试过委屈掉泪，但我争气继续做，不会被这种言语打倒。”

成龙也说，拍动作片时曾经是早上断脚晚上继续拍、跪着轮椅都要开工、腿被拗到变形都只顾着画面有没有被拍到：“我们都是为电影而生的，虽然很多人都讲龙虎武师的时代过去了，新一代不会让你拼，主角一受伤整个剧组都要停了，现在我也学会要保护艺人、保护龙虎武师，保护成家班每一个人。”

他也慨叹现在动作演员越来越少：“现在都要高富帅，动作戏可以找替身，如果找个武行来做主角，投资商都未必愿意投，如果找易烊千玺，四个亿都一定投，因为有流量、有人气。”

接着，成龙慨叹说很难再有李连杰和吴京，“我们都是老骨头打到今天，我的成家班到今天还是在收人，希望他们能闯出去。”

当年闯好莱坞 没人赞他打得好

成龙在媒体会上直言曾经去好莱坞，但却碰了一头灰回来，“没人说我打得好，只在乎我对白说的好不好，到了今天，我还是要说不是我要去好莱坞，是好莱坞要我！”

成龙告诉中国媒体，曾经有当红艺人问他要怎么样才能去好莱坞发展，他都会回答说先好好在中国发展，成功了人家自然会找你，“成家班也一步一步走来，直到今天，外国人看见他们是鞠躬的，外国剧组一讲到武术指导，都会来找我介绍。”

