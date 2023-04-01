张国荣逝世20年 直播主被爆用明星脸骗财骗色

（综合讯）张国荣在4月1日愚人节离世转眼已经20年，各方都举办一系列活动悼念他。不料最近却有一名中国网红被发现利用自己酷似张国荣的“明星脸”，不但开直播吸金图利，更讹称自己未婚，对女粉丝甜言蜜语，骗财骗色。日前，他跟女粉丝的亲密对话曝光，渣男本质原形毕露。

张国荣的作品风靡整个亚洲，粉丝无处不在，有网红借这一点疯狂吸金。该名网红郭朝阳，凭着模仿张国荣走红，曾参加综艺节目《黄金100秒》。之后当上直播主，他不仅外貌神态相似，还会在背景播放张国荣的歌曲。

一般网民会留言：“哥哥转世”“好怀念”，但也会有人觉得“样子像却没有哥哥（张国荣昵称）的气质”。

网红郭朝阳被女粉丝曝光对话。（互联网）

郭朝阳扮哥哥做直播获利，但最近被女粉丝揭发他欺骗，指他谎称自己是单身跟对方交往，但其实已婚并育有孩子。东窗事发后，女粉丝将彼此的亲密对话放上网，郭朝阳则不断向她认错，希望女方放他一马。其渣男行径，令张国荣的粉丝相当愤怒，纷纷提出要封杀他。

张国荣逝世20年，每年此时，他的生前挚爱唐鹤德总会挑选几张往日照片，与粉丝们一同怀念他。他的长情也感动无数粉丝。

今年，张国荣生前经纪人陈淑芬更策划纪念活动，包括4月1日晚上在红馆举行“继续宠爱‧二十年‧音乐会，以及”沙田文化博物馆从3月29日展至10月9日的“继续宠爱‧张国荣纪念展”。唐鹤德更借出大批珍藏给纪念展，包括张国荣在演唱会穿过的红色闪爆高跟鞋、贝壳装饰裙等。