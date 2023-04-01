在日本直播“追樱花” Pornsak惊闻李荣达入院送12字

由美发界转战直播带货的李荣达，4月1日上午在社媒抛震撼弹，透露过去一个月进4次医院动3次手术，身体因直播带货累坏了，宣布告别他一手创立的直播公司Mdada。

他在社媒发出近600字长文，除了诉说直播、患病以来的心声，也对合作团队包括谢韵仪及Pornsak表达感谢。

zaobao.sg记者联系上Pornsak，原来他人在日本，而且忙着直播带货，因记者转告才知道李荣达进了医院。

Pornsak说：“ICHIGO.sg全体工作人员祝早日康复！”该平台就是他和前艺人江承熹及一名圈外朋友，一起成立的新公司。

目前仍是Mdada股东的他也说，离开Mdada半年以来，一直忙着工作，对于Mdada的变化和近况并不了解。问他现在另起炉灶，是否跟Mdada打对台，他回答：“这个饼很大，不是僧多粥少，而是僧少粥多，所以不算打对台。”江承熹之前也曾在Mdada，不过比Pornsak更早离开。

他透露，新的直播平台从日本做起，过去两个月他一直忙于筹备工作，自3月中起便在日本一路直播带货，按照樱花开放的路线，从九州一路北上，最后会在北海道完结。

“以前我主持综艺节目《食在好源头》，观众看了跟我说，如果能到源头品尝食物就好了。现在梦想成真，我会按照所售卖的产品去到产地源头，我叫它‘实在好源头’。”他估计4月中过后可回新。

记者问他是否还继续主持工作，他说最近录完《红星配音王》才飞日本。

记者也发信息请李荣达和谢韵仪，就李荣达离开Mdada一事受访，但他们都没有回应。