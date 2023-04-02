陈奕迅狮城演唱会 打造震撼视效　　

陈奕迅2022年12月在香港红馆开启“Fear and Dreams”巡回演唱会，27场演出场场爆满。他将海外首站献给新加坡，4月15及16日将在新加坡室内体育馆开唱。

陈奕迅在红馆建造了宽71米、高14.5米的巨大屏幕，由红馆头顶一直延伸到台面，屏幕中所呈现的每一个影像都带给观众视觉上的强烈震撼。本地演唱会主办方Live Nation告诉《联合早报》，新加坡的舞台设计与红馆不相上下，本地歌迷也会享有绝佳的视听体验。

届时，陈奕迅将带着歌迷在太空漫游，还有惊涛骇浪淹没世界，龙卷风刮过地平面，巨鲸搁浅，乌鸦与秃鹰盘旋等视觉效果，让歌迷与陈奕迅一起感悟这次演唱会的主题“Fear and Dreams”。

陈奕迅刚于3月10日推出全新单曲《尘大师》，由林家谦作曲，林海峰填词，李荣浩编曲，集合现今炙手可热的音乐人，打造这首心境豁达同时值得玩味之作。

陈奕迅4月15及16日将在新加坡室内体育馆开唱。（Live Nation新加坡提供）

陈奕迅亲自上阵拍摄《尘大师》MV，与多名舞者合演“千手观音”，过程极具挑战，因为他与舞者要非常合拍，抓紧歌曲节奏，才能呈现大家最终看到的效果。

不晓得新加坡的演唱会，陈奕迅会不会带来这首新歌？

两场演唱会的门票在开售后迅速被抢购一空，主办方已经增加位子，现在只剩少许门票，还没购票的歌迷要赶快行动了！

《联合早报》、zaobao.sg、电台96.3好FM和UFM100.3是演唱会的指定宣传媒体。

陈奕迅“Fear and Dreams”新加坡站演唱会

日期／时间：4月15日及16日（星期六、日）／晚上8时

地点：新加坡室内体育馆

门票：$368、$318、 $258、$198、$168（不包含手续费）

购票：www.ticketmaster.sg、新加坡邮政（SingPost）或拨打热线31588588