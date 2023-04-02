4月2日至4月8日
白羊座
易与同事发生口角，切忌恶言相向，感情须好好沟通。
幸运色：黄色
幸运数字：8
金牛座
情绪易受影响，平心静气才能看清真相，桃花运不俗。
幸运色：粉红色
幸运数字：3
双子座
有想法就行动，会有意外收获，恋情有机会修成正果。
幸运色：灰色
幸运数字：4
巨蟹座
内心平静，适合化解误会，理财得贵人相助有所收获。
幸运色：棕色
幸运数字：2
狮子座
财运欠佳，沉得住气者可迎来好运，小心感情有变数。
幸运色：红色
幸运数字：1
处女座
越忙碌越觉得空虚，工作情绪起伏不断，须慎防小人。
幸运色：蓝色
幸运数字：9
天秤座
情绪不稳定，易为小事动怒，事业上多保留调整空间。
幸运色：金色
幸运数字：3
天蝎座
运势走高，所有事物迎来美好转机，出门才有好机会。
幸运色：紫色
幸运数字：5
射手座
积极主动才有贵人相助，财运不佳，理财应谨慎为上。
幸运色：黑色
幸运数字：8
摩羯座
运势旺盛，适合推行新计划，魅力四射吸引不少桃花。
幸运色：橘色
幸运数字：0
水瓶座
多补充营养，精神好办事效率才会高，爱情需要付出。
幸运色 : 白色
幸运数字：7
双鱼座
运势持续走升，付出终得到回报，人际关系开始好转。
幸运色：青色
幸运数字：6