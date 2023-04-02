张国荣逝世20周年演唱会 郑欣宜打头阵 张卫健唱得眼湿湿

（香港讯）4月1日是张国荣（哥哥）逝世20周年，经理人陈淑芬及环球唱片于晚上分别于红馆及会展举行悼念音乐会，有众多歌手及艺人助阵演出，怀念一代巨星。

在红馆举行的《继续宠爱．二十年．音乐会》开始时播出哥哥唱《春夏秋冬》的视频，接着梁朝伟通过视频分享与哥哥的相处点滴，他说：“昔日的春夏秋冬，高低起跌都有你在旁，今天让我们一同重新经历你的春夏秋冬。”

《继续宠爱．二十年．音乐会》在红馆举行。（互联网）

郑欣宜打头阵唱《当年情》，她说：“《当年情》是我特地为这次音乐会开场挑选的，不知道大家再见到20年没见的朋友会讲什么，希望今晚透过哥哥的音乐和影片，同他肩并肩。”

张卫健先后唱《一片痴》《为你钟情》《侬本多情》《我》（国语版）及《明星》串烧歌，他唱《明星》时感触得眼湿湿。谭耀文唱《拒绝再玩》《不羁的风》也获不少网民大赞。

周慧敏感激哥哥提携

周慧敏献唱哥哥作曲的《如果你知我苦衷》，她说：“记得我25岁那年，哥哥送这首歌给我，他当时36岁，无想过10年后，他突然离开我们，好难相信。经过20年后，今年我已经长大了，但他的模样永远仍停留在当时，我却已变姐姐了，所以姐姐今晚将这首歌回送给46岁的哥哥，多谢他的提携。”吴君如、刘嘉玲以录音形式表达对哥哥的思念。

陈淑芬率歌迷默哀

演唱会开始前逾千“哥迷”参与在红馆外举行的悼念仪式，众人有秩序排队向哥哥的悼念车鞠躬献花。陈淑芬与主持李浩林于6时半现身，各自分享与哥哥的点滴，其间陈淑芬感触流泪，并在6时43分（哥哥坠楼时间）率领现场歌迷默哀1分钟怀念哥哥。

许多歌迷到中环的文华酒店前献花致意。（互联网）

纪念演唱会闹双胞

另一场《想 张国荣20周年致敬音乐会》在湾仔会展举行，由黎明打头阵献唱《当年情》《明星》《为你钟情》。接着梁咏琪穿短裙跳唱《侧面》，她说：“哥哥是不可多得艺人，他风度翩翩、心地善良，为电影同音乐界贡献良多，今晚我和你们一样好想念他。”她之后再献唱《寂寞夜晚》。

陈慧琳穿粉蓝色晚装献唱《柔情蜜意》及《谁令你心痴》，许志安自“安心事件”后，首次重踏演唱会舞台，他献唱《追》时表现稳定，获台下热烈掌声。