陈之财绘作 引中媒关注

《水獭宝宝救爸爸》10周年再版，陈之财儿童环保绘作被中国《人民日报》、腾讯新闻、CCTV、搜狐新闻相继报道。

早在2011年，之财已以水獭作为主题，为新邮政设计水獭邮票兼代言，当年画水獭是到动物园取材，实地观察，为绘本做资料搜集，之财星期六（4月1日）接受《新明日报》访问时说：“《水獭宝宝救爸爸》也是唯一具三种语言——华语、英语及越南语的绘作。”

迈入《水獭宝宝救爸爸》10周年，出版方推出精装版，消息上了网，中国《人民日报》、腾讯新闻、CCTV、搜狐新闻相继给力报道，令之财又惊又喜。

除了《水獭》，之财推出13本儿童绘作《我的小红点》，合共14本，他今年初才接受中国《亚洲经济报》访问，网上流传得很广。

感动中国观众依然记得他

本地姜受到中国媒体青睐，记者好奇，这是否与之财的演员身份有关？

“相信这也是原因之一，虽然没再演戏20多年，中国观众却依然能记得我。”

社媒本不活跃的之财今年开了小红书账号，惊喜发现数十年前参演过的本地剧如《烈焰焚情》《浮沉》《出人头地》等至今仍为中国粉丝津津乐道，“读到他们的留言，真令我有一股暖流涌上心头，非常感动。”

已是30多年前的戏，中国网友勾起他与他们之间的青春回忆杀，之财忆述，与中国早结下渊源，除了电视剧流通中国，他曾在中国推出过四张专辑，受邀出席活动时，有粉丝当他的面哼唱《烈焰焚情》歌曲，令他笑不拢口。

暌违荧幕已那么多年，会否为回馈长情粉丝，复出再拍戏？

之财答得爽快：“绝对有可能，有好剧本、好制作，我会乐意参与演出！”

然而，转当儿童绘本创作人的之财，即使重作冯妇，也有他的顾虑：“多年前的作品被记得，是拜好剧本所赐，再复出的话，不希望拍的戏会吓坏小朋友，破坏之前建立的形象。”

不过，之财计划在年底推出水獭为主角的儿童舞台剧，这也是他将面对的新挑战。

《红星大奖》即将来临，之财儿子陈熙入围“最受欢迎男艺人”，身为父亲可有帮儿子拉票？

“有啊，我投了几次，也传了给10多个朋友，请他们支持一下，我好像不是很积极（拉票）哦！”

陈之财创作的绘本《水獭宝宝救爸爸》。（受访者提供）

想寻当年汶川地震灾区小孩

汶川大地震曾去协助赈灾，之财笑言寻找当年的小孩。之财仍记得，汶川大地震时，他曾飞到当地赈灾一星期，“我当时在灾区抱起一个婴儿，他撒了一堆‘黄金’在我手上。”事隔多年，当年的婴儿估计已是十七八岁的少年，“如今网络那么发达，未知能否再找到当年灾区小孩的踪影？”