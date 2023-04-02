愚人节被整 张哲通获颁“最佳CPR奖”

《红星大奖》即将到来，张哲通优先获得“最佳CPR奖”？他说：“没有很想要拿这座奖”！

配合愚人节，张哲通星期六（4月1日）录制了一个纯粹娱乐的视频，荣获“最佳CPR奖”，片中的他哭笑不得地说，“你们为什么颁这个奖给我？”还加上了他无奈到落泪的特效。

心肺复苏桥段被嘲 自认好笑

其实颁发这个奖项跟张哲通早前在医疗剧《医生不是神》演绎的情节有关。他演绎施心肺复苏（CPR）的桥段在播出时引发热议，有网民认为他演绎得太不真实，还嘲笑他假装使劲的样子非常好笑。当时他似乎对外界的嘲讽毫不介意，欣然接受网友的批评，也大方承认，“现在我再看这段还真的有点好笑，哈哈”，并感谢大家提出有建设性的意见。

如今再看到他非常搞笑以及配合拍摄这段愚人节视频，可见哲通的大方气度。

随后他也十分配合说起得奖感言，“我要谢谢茜茜（当时在剧里饰演被施CPR的病人），因为当病人不容易，如果没有你，我就不会有这座奖……”

哲通接受《新明日报》访问时说：“我也没有想到宣传组会颁这个奖给我，我的感谢词也是乱说的，大家别太认真。我其实没有很想要拿到这个奖，不过还是谢谢大家关注《医生不是神》。”

问道拍摄这段视频的灵感时，哲通说：“我那天也不知道会发生什么事，就安安分分地录视频。”他也表示看到那个奖座时真的是哭笑不得，“当下都不知道该说什么好。不过，如果能够娱乐大家，我还是很乐意的。”

今年的愚人节哲通并没有整人，甚至忘了星期六就是愚人节。

不过他分享了成功整过别人的经历，“以前上班时，同事都很年轻所以很闹，庆祝生日也比较嗨。有一次我们帮经理庆生的方式，就是把他桌上的所有物品都包起来，他的桌子就看起来有很多礼物。然后我们也为他设计一个生日海报，贴满我们的公司大门走廊洗手间，让大家都去跟我们的经理祝贺。”

至于本身有没有被整过，哲通说，身边的朋友对自己蛮好的，所以没有被整的经历。