魏妙如认爱台湾音乐人 回新开唱更放松

在台湾发展的本地歌手魏妙如，将于6月10日（星期六）回新开唱，这场音乐会取名“安逸之所”，她接受《联合早报》电话访问时解释说：“‘安逸之所’英文是Safe Haven，寓意回到新加坡这个让我感到最舒服和最安全的地方，因为朋友家人都在这里。”

这次音乐会，她希望能让大家在忙碌的当儿，找到时间聆听自己内心的声音，也希望用自己的音乐疗愈观众的心。“除了唱歌，我也会分享这几年在台湾生活和工作的故事，是一场和观众近距离的音乐会。”

魏妙如上一次在本地开唱是2019年，她说：“这段日子在台湾有一些演出，歌迷就问新加坡会不会也有。之前因为疫情，很难筹备，这次主办方跟我接洽，我觉得时间点ok，加上下半年会发新专辑，所以也能带来一两首新歌。”

和台湾朋友一起创立厂牌

魏妙如坦言在本地开唱更有归属感。“跟新加坡歌迷互动很亲切，可以用大家熟悉的语言交谈，例如Singlish，心情比较轻松。”

这次演出，家人会到场支持，她说：“我和家人不会常透露心声，也只报喜不报忧。这次透过音乐，我会间接跟家人分享我的内心感受和心路历程，爸妈将会第一次听到我的很多故事。”

魏妙如正在筹备新专辑，也和几个台湾音乐人朋友创立了一个厂牌“天赋音乐”，为其他歌手做发行、企划、制作等。她说：“我想把自己这些年累积的资源，包括经验和人脉，与新加坡音乐人分享。许多新加坡音乐人没有大的唱片公司支持，作品很难推出去，我们希望能帮忙。”

男友已见过家人

过去两年的农历新年，魏妙如都回新与家人团聚，今年的农历新年，家人到台湾与她相聚，她安排了“豪华露营”，一家人玩得不亦乐乎。她说：“新加坡不能放烟火，台湾可以，家人买了很多烟火来放。”

家人飞台一起过农历年，魏妙如带家人一起采草莓。（受访者提供）

今年是她在台湾生活的第四年，家人是第一次到台湾探望，她觉得现在是更好的时间点，因为她以前租的是顶楼加盖房，没有电梯，每天爬五层楼，晚上巷子有老鼠和蟑螂横行，父母若看见，一定会心疼，并要她回新加坡。

她现在和两个朋友合租社区大楼的一个单位，有三个房间，居住环境改善许多，父母看了也放心。

魏妙如在农历年的家庭旅行中，也安排男友见家人。她2022年8月接受台湾媒体访问时坦言有好感对象，正在互相熟悉。这次受访，她告诉《联合早报》记者，两人以结婚为前提，稳定交往中，并透露对方是台湾音乐人，大她一岁。

33岁的她认为自己的心态已有结婚的准备，一有好消息，就会跟大家分享。

魏妙如“安逸之所”新加坡演唱会6月10日（星期六）晚上7时，在Lion Studios（115B Commonwealth Dr #02-00 S149597）举行，可上网www.eventbrite.com购票。