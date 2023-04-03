最强回忆杀！Energy全员到齐同台五月天

（高雄讯）五月天4月2日在高雄世运主场馆的“诺亚方舟10周年进化无限放大版演唱会”，邀请“最杀舞蹈男团”Energy合体，而且这次是牛奶、阿弟、Toro、坤达和书伟五名团员全员到齐，相隔18年两团“混在一起”的友谊，睽违20年Energy五人聚首演出，激起回忆杀。

2005年五月天曾在演唱会上邀请Energy担任嘉宾，两大天团在“Final Home当我们混在一起世界巡回演唱会”在万人舞台上合作《孙悟空＋放手》。这回诺亚方舟再次启航，Energy全员合体，并带了11名舞者，重现“最杀”的世纪画面《孙悟空＋放手》，并演唱各自的经典歌曲《某年某月某一天+有些事现在不做一辈子都不会做了》，歌迷热情澎湃尖叫。

Energry和五月天合唱各自的经典歌曲。（互联网）

Energy对于能以歌手身份站上5万人大舞台感到兴奋，他们一出场又唱又跳，全场尖叫声破表，一句“大家好！我们是Energy”，更是让歌迷情绪high翻天，也让五月天吃起醋来：“我们刚在帮你们热身”。

如今牛奶、阿弟、Toro、坤达和书伟在不同领域各有一片天，要合体并非易事。提及这次合体契机，Toro哽咽地说：“大概18、19年前，我们Energy 5个分手时，当年怪兽敲我说‘如果有一天，你们5个人能够再一起的话，我叫五月天帮你们伴奏’。” Toro看完五月天桃园演唱会后，当天就在Energy群组聊起此事，团员热烈回应，坤达更分享当年他们担任五月天演唱会嘉宾的影片。他说2日老婆柯佳嬿为此特地南下，并说：“很开心我们五个兄弟能再一起演出，在上台前打气聊天，不管是不是最后一次表演，但会是最完美的一次。”

阿弟全家人也到场支持，他眼泛泪光地说连小孩都夸赞他今天很帅，书伟则开心地表示没想到能再次合体，内心只告诉自己要享受这一切。他们也以五月天歌词约定好“如果能有一天，再一次重返光荣，记得找我，我的好朋友”，阿信相约以后Energy演唱会，换五月天当他们的嘉宾。