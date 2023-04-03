坂本龙一病逝 北野武悼念：只剩下我一个人了

（综合讯）日本传奇音乐大师坂本龙一星期天（2日）传出病逝消息，享寿71岁。他2022年12月曾举办线上钢琴演奏会，因体力有限，事前录制后以直播方式呈现，当时他就认定这场音乐会是“人生最后演出”，没想到一语成谶。

他在2020年时也举行过无观众钢琴独奏会，但该场演出并未留下影像纪录，因此2022年的表演应是最后一次见到大师演奏的机会，当时音乐会在日本、台湾、南韩和美国等21个国家播放。

坂本龙一2014年因罹患咽喉癌全面停工，在纽约接受治疗后抗癌成功，不料复工后6年又罹患直肠癌。他当时在官网表示“已经在积极治疗，未来也会努力与癌症共存”，而去年他举办完线上音乐会之后，就发行新专辑《12》作为跨越70岁的生日礼物。他用音乐写下抗癌日记，记录他与疾病奋战的点滴，即使饱受折磨，仍持续创作音乐，可惜最后仍不敌病魔，3月28日病逝于东京。依照他本人的意愿，告别式低调从简，仅开放让亲友出席。

对音乐界贡献良多

坂本龙一对音乐界贡献良多，他曾为1992年举行的巴塞罗那奥运开幕礼创作音乐，并获法国文化部授予艺术与文学勋章。

除了个人专辑，坂本龙一也为不少电影配乐，并多次得奖。1983年，他演出大岛渚执导的《圣诞快乐，劳伦斯先生》，不但与David Bowie有对手戏，还创作大获好评的电影歌曲《禁色》（Forbidden Colours）。

1987年，坂本龙一为《末代皇帝溥仪》谱下乐章，拿下第60届奥斯卡及第45届金球奖最佳配乐，登上事业高峰。他的电影配乐作品不少，包括《小活佛》《复仇勇者》《情陷撒哈拉》及《御法度》等。

许鞍华执导的《第一炉香》也让坂本龙一摘下2022年香港电影金像奖最佳原创电影音乐。《小偷家族》导演是枝裕和执导的新片《怪物》，则成为坂本龙一电影配乐的遗作。

坂本龙一曾有过三段婚姻，1972年与圈外人结婚，育有一女，但婚姻仅维持两年便告终。1982年，坂本龙一与日本钢琴家矢野显子再婚，再添一女，两人于2006年离婚。之后坂本龙一与经理人空里香结婚，两人育有两名孩子。

北野武悼念：只剩下我一个人了

4月3日北野武发文悼念坂本龙一，他形容自己听到坂本龙一离世的消息非常震惊和遗憾，感慨道：“《圣诞快乐，劳伦斯先生》的导演大岛渚，主演David Bowie和坂本龙一都去世了，如今只剩下我一个人了。”

明星艺人也纷纷发文纪念坂本龙一，周星驰转发大师生前图片，张钧宁则发文：“谢谢您来到这个世界，带给了我们这么多感动的瞬间。”

韩国天团防弹少年团（BTS）成员SUGA，在社交网即时动态以韩文留言：“老师，请你一路好走 R.I.P SAKAMOTO RYUICHI”。据知SUGA自小受坂本龙一的音乐启发，两人去年还曾见面，队友RM、J-HOPE等也在社交网致哀。日本音乐人小室哲哉、“Morning娘之父”Tsunku、布袋寅泰、女星中谷美纪等也留言悼念。