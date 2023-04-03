前《好声音》制作人趣谈陈奕迅：烧鸭下肚就开嗓

谁说本地姜不辣？本地知名音乐人曾出任《中国好声音》制作人，为不少巨星打造吸金专辑，他就是Peter Wong，受访趣谈艺人：陈奕迅“欠”我一只烧鸭！

“陈奕迅人很搞笑的……”Peter娓娓道来：“记得当年陈奕迅到台北录音录到半夜，我是制作人，纳闷问他‘怎么你越唱越没力’？他直说‘肚子饿了’，要吃烧鸭，我叫助理去买烧鸭，他一人吃到完！”

“烧鸭下肚，嗓子开了，陈奕迅表现大好，我当时笑他说欠我一只烧鸭，他说记得，转眼已23年，烧鸭呢？”

本地知名音乐人 中台闯荡33年

本地知名音乐人Peter Wong毕业于英国皇家音乐学院乐理系、美国柏克莱音乐学院制作及录音工程科，飞中台两地闯荡了33年，冠病来袭，他才回到了自己的家——新加坡。

Peter是齐秦合作33年的制作人，也是许茹芸“芸式唱腔”启蒙老师；打造《无情的情书》令动力火车专辑狂卖85万张、谢霆锋唱过《因为爱所以爱》成了广州深圳“神曲”，最令人惊叹的，是Peter曾出任《中国好声音》第一与第二届的节目制作人。

Peter说话的声音铿锵有力，他日前受访告诉《新明日报》：“当时刚做完央视的《梦想星搭档》，本想休息一下，因为处于空窗期，受邀成为《中国好声音》制作人。”

第一届的好声音导师是那英、汪峰、杨坤和哈林。Peter有感神州大陆人才济济，《中国好声音》第一届糅合各种音乐形式唱将，带给他很多惊喜，负责人对节目要求非常高，也令Peter做到战战兢兢。

香港歌手陈奕迅。（取自网络）

制作《好声音》累撑101天

Peter表示，制作《好声音》每天早上10时忙到半夜三四时，睡眠顶多三小时，整个节目下来挨了101天，戏言“一度累到我只想安安静静，不想再听到音乐。”

虽是专业音乐人，但Peter宁可躲在后面，自嘲“比较安全”。他道出个中原因：“我有当过评审，会有人告诉你要怎么做，以我的个性不是那么舒服，很现实的是，观众诉求同样也会带动风向。”为大环境妥协而言不由衷，绝非他的音乐初心，宁可不做。

他后来再接任第二届的《好声音》，之后就功成身退。