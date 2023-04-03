马国唱一曲《100万》 辉哥筹得百万令吉

唱《100万》就值100万令吉（约30万新元）？辉哥程旭辉：没想到我会那么有魅力！

本地亿万导演梁志强偕辉哥程旭辉、刘玲玲，以及马国唱将庄学忠、小黑，上星期五（3月31日）才在槟城大山脚举行《音为爱·建光育》巨星演唱会，载歌载舞，协助当地的光育学校建校筹款，筹得250万令吉（逾75万新元），成绩辉煌。

当中，辉哥哼唱一首《100万》，梁志强、刘玲玲一旁伴唱，感动了在场的一名张老板，当场宣布捐献100万令吉（约30万新元）作为建校基金，金口一开，全场沸腾！

当场泪流：没想到我那么有魅力

辉哥一听到100万令吉，当场傻掉，随即流下感动的泪水！

梁志强上星期天（4月2日）受访时笑说：“他居然以为这100万令吉（约30万新元）因为张老板太喜欢他，捐给他过一个丰盛的晚年，他愣了好久，目瞪口呆，还咬了自己的嘴唇，确定不是在做梦！”

对于反应从震惊到“呆滞”，辉哥上星期天受访时向《新明日报》解释：“我以为是给我（养老）的，被吓到，梁导说‘等久就有’，哈哈，我活到71岁都没筹过那么多钱！”

唱《100万》就筹得100万元，辉哥语气惊喜：“没想到我会那么有魅力！”这话出自辉哥的口，特别搞笑。

梁志强补充，他相信一曲100万元应该是破了新马艺人筹款的最高纪录，“没想到辉哥才是真正的筹款天王！”

问起个人演出款项，梁志强则筹得20万令吉（约6万新元）。

慈善义演长达三个多小时，反应很热烈，歌台天后刘玲玲与陈宝是这次节目的全场策划，刘玲玲还与梁志强合唱《无言的结局》等经典金曲，引来热烈回响。