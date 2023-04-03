惊险！韩团成员演唱会突遭火烧身

（首尔讯）韩国天团“BLACKPINK”的师弟团“TREASURE”星期日（2日）在泰国曼谷举办巡回演唱会，不料却传出舞台意外。成员尹材赫（Jaehyuk）在舞台上不慎遭火柱烧伤，幸好他反应迅速没有大碍，下台后也立刻进行包扎。演出结束后他开直播向粉丝报平安，透露自己没有受伤，要粉丝不用担心。

微博疯传一段尹材赫遭火柱喷伤的影片，据悉当时的环节原本不该喷射出火柱特效，因此尹材赫经过喷火机时并没有刻意绕开。正当他走上舞台时，疑似不小心踢到喷火机的开关，导致其中一台喷火机突然启动，火柱直接喷在尹材赫身上，高度直逼他的腰度，吓得他立刻跳开。短短3秒令粉丝看得触目惊心，随后工作人员上前查看，关掉喷火机的开关键，这才关掉机器。

据现场粉丝透露，尹材赫被烧伤后马上下台做紧急处理，五分钟后就包着绷带重新上台，后来更拆掉绷带继续表演，看来伤势并不严重。演出结束后，尹材赫开直播向粉丝报平安，并晒出双手表示自己没有大碍，手上也没有留下伤疤，要粉丝放心。

不少网民事后看到影片都纷纷惊呼，“这也太危险了吧，好吓人”、“这是舞台事故了吧，还好是牛仔裤，不容易烧起来，如果是那种丝织品的话完蛋了”、“YG真的连最基本的安全都保证不了不是一次两次了”。