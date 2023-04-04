马航MH370消失九年 抚平不了家属永远的痛

《MH370：消失的马航客机》

MH370: The Plane That Disappeared （S1）

可上Netflix观看

不知不觉，马来西亚航空的MH370班机离奇失踪已过了九年。这起航空史上的罗生门，也是航班上乘客家属心中永远的不解与痛。

九年过去了，家属是否还在掉眼泪，而马航前危机经理、海上搜查专家，以及当年报道这起事件的记者等，又如何看这起悲剧？今年3月Netflix推出的《MH370：消失的马航客机》第一季是三集的电视纪录片， 三集总长2小时38分，由英国Raw公司制作，讲述在2014 年，机上有239人的航班MH370从吉隆坡飞往北京途中，突然从雷达上消失，多年来，许多专家从各方搜集资料，尽所能推测出当晚飞机动态的过程，试着解开许多不为人知的谜团，探讨这九年来全世界人们都想知道的答案。

《MH370》第一集讲述飞往北京的MH370航班起飞后不久便从雷达上消失，最初人们将疑点落在飞行员身上。第二集《劫机》讲述马航的第二起坠机事故（MH17）改变了航空线记者Jeff Wise（杰夫怀斯）对MH370航班的思路，他提出了一个富有争议的新理论。第三集《拦截》则讲述MH370航班的疑似残骸被发现，但也引发了更多疑问。又一个新理论出现，其中涉及一件可疑货物。

各地媒体都报道了MH370的失踪。（互联网）

《联合早报 》报道了MH370的失踪。（互联网）

纪录片的开场剪辑明快，充斥着新闻报道、家属哀嚎及痛骂马国政府的画面等。这段剪辑道出MH370不知去向的消息传出后，不仅跃上世界各地新闻头条，也引发抗争，机上乘客的亲属陷入一场噩梦，全世界都在找答案，却迟迟等不到真相大白。

紧接着是进入访问，最揪心的是家属的访问，因家属说：“除非我们知道家人的下落，否则永远不会安宁。”

依旦奥斯曼在纪录片《MH370：消失的马航客机》谈到一去不返的丈夫。（互联网）

丹妮卡维克斯在纪录片谈到丈夫时红了双眼。（互联网）

法国工程师不停发短信盼发生奇迹

尽管过了那么多年，家属谈到失去的家人，仍难掩悲痛。空乘人员家属Intan Othman（依旦奥斯曼）透露与丈夫哈兹林同为马航空服人员，从吉隆坡到北京的航班，哈兹林飞了无数次，丈夫每回在飞行前都会与她通话，她忆起丈夫对她说的最后一句话说：“他对我说：我爱你！”依旦谈到丈夫依然潸然泪下。居住在澳大利亚的Danica Weeks（丹妮卡维克斯）日子也不好过，她说丈夫在北京找到工作仿佛是昨天的事。纪录片穿插了MH370乘客与家人互动的温馨视频或照片，丹妮卡与丈夫的结婚甜蜜影像也在里头。这些年，丹妮卡的日子应该是不好过，因为她憔悴了很多，她聊到丈夫时眼泪总是控制不了，让人心酸。

吉斯兰瓦特雷洛提到妻子与两个孩子，依然伤心不已。（互联网）

吉斯兰瓦特雷洛的女儿（左）等人在吉隆坡准备登机。（互联网）

法国男子Ghyslain Wattrelos（吉斯兰瓦特雷洛）和家人在北京生活了近六年，太太带了两个青春期儿女到吉隆坡附近的海滩度假，女儿在飞回北京前，在吉隆坡发了短信给他，并为再次见到父亲而超级兴奋。结果一家人无法再团聚，班机失踪后，瓦特雷洛开始每晚睡觉前给失踪的妻子和孩子发短信，发了很长的时间，因为他希望能有奇迹发生，但事与愿违。据所知，瓦特雷洛是一名驻巴黎的工程师和商业主管，目前仍在利用他的专业知识帮助官员寻找失踪的飞机。

杰夫怀斯常受邀到各大节目谈MH370的消失。（互联网）

航空专线记者杰夫怀斯有独特见解

杰夫怀斯是美国科学、航空专线记者，也著有电子书《夺取MH370》（ The Taking of MH370）。他也是私人飞行员，所以在纪录片中对MH370的消失有独特见解。马航前危机经理Fuad Sharuji（富阿德沙鲁吉）则还原了当时处理这起危机时的种种挑战。一名澳大利亚海上搜查专家提到搜查面对巨大挑战，因为巨浪可以翻卷至24米高。

MH370的失踪充斥着阴谋论与一连串无解的探问，从焦急悲伤到无奈，覆盖着重重黑幕，即便这样，纪录片最重要的还是要让世人铭记那些就此从人间蒸发的乘客，透过家属内心的盼望，让相关人员继续研究这天大的未解之谜，锲而不舍地追寻答案。纪录片也触及马航MH17在MH370发生事故的数个月后，在乌克兰东部上空被导弹击中后坠毁，造成机上298人全数罹难的事件，试图了解这两起航班悲剧背后是否存在着关联。（英语对白附有中文字幕）