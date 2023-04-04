4月4日（农历闰二月十四）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、旅行、求医、上任、议事
忌：出海、水电维修、园艺、修墓
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
明确的指示能够节省大家的时间，同时为你省却不少麻烦。
牛
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
顺其自然，切勿要求所有事情都照着你的安排走。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
你得对自己负责，善待自己，切勿尝试会伤害身体的事物。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
尽量保持低调，把一切不快乐的事都抛到九霄云外吧！
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
财运旺盛，今天不妨做些小投资，回报将会十分可观。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
注意饮食，尤其是较难消化的食品，以免引起肠胃消化毛病。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
冥顽不灵将带给你更大问题，不妨考虑改变处事态度更为有效。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
把赞赏当作鼓励，把批评当作学习，不要老是耿耿于怀。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
大声说话不代表你有信心，有自信的人无需以这种方式证明。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
人生得意须尽欢，但是当须要认真工作时，你也不能马虎。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
今天状态不佳，建议你保持沉默，不要多言而拖累工程进度。
猪
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
别老是泼冷水，不妨给他人留些面子，并多给予鼓励。