4月4日（农历闰二月十四）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、旅行、求医、上任、议事

忌：出海、水电维修、园艺、修墓

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

明确的指示能够节省大家的时间，同时为你省却不少麻烦。

牛

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

顺其自然，切勿要求所有事情都照着你的安排走。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

你得对自己负责，善待自己，切勿尝试会伤害身体的事物。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

尽量保持低调，把一切不快乐的事都抛到九霄云外吧！

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

财运旺盛，今天不妨做些小投资，回报将会十分可观。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

注意饮食，尤其是较难消化的食品，以免引起肠胃消化毛病。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

冥顽不灵将带给你更大问题，不妨考虑改变处事态度更为有效。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

把赞赏当作鼓励，把批评当作学习，不要老是耿耿于怀。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

大声说话不代表你有信心，有自信的人无需以这种方式证明。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

人生得意须尽欢，但是当须要认真工作时，你也不能马虎。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

今天状态不佳，建议你保持沉默，不要多言而拖累工程进度。

猪

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

别老是泼冷水，不妨给他人留些面子，并多给予鼓励。