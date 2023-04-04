相差18岁“母子恋”完了 韩女星喊离婚后合体老公直播带货

（首尔讯）45岁韩国女星咸素媛（Ham So Won）与小18岁中国老公陈华结婚5年宣布离婚。

咸素媛4月3日在个人YouTube频道HamsowonTV上传视频，内容是一段文字，当中写道“我没办法了，决定要离婚，请与我离婚，是的，我已经向老公与夫家提出请求了”。她无预警宣布离婚，称“我跟我的家人已经累了，黑粉们攻击我的家人，我决定离婚，往后将对攻击我家人的言论采取法律措施”。

咸素媛演出电影《色即是空》走红，与年龄相差18岁的陈华育有一个女儿。两人以夫妻档上实境节目《妻子的味道》，常因文化差异和价值观不同而冲突不断，狗血剧情般的夫妻关系让这段“母子恋”成为焦点，也让两人在韩国和中国成为话题人物。

咸素媛结婚时宣称老公是中国富二代，不过2021年被爆造假后，她坦承夸大老公背景，并退出《妻子的味道》节目，此后恶评缠身。不只她遭殃，连她的公公婆婆和老公的三个姐姐也遭酸民攻击。咸素媛称中国微博上充斥着关于他们一家人的谣言，让她十分痛苦。

咸素媛和老公陈华、公公、婆婆和女儿上真人秀《妻子的味道》。（咸素媛IG）

她说只能“提出离婚，因为我的关系造成老公和夫家极大的痛苦，我想只要我消失就能结束这一切”。她希望老公能与年龄和家境相配的女生再婚，并说：“这是我对爱我的老公的报答，也是最后的体贴。”

不过，咸素媛在宣布要离婚6小时后，与陈华在Instagram（IG）上体直播带货。陈华被问及离婚时说，就算分开了也是一家人，并感谢咸素媛教会他许多东西，还说女儿之后会跟着咸素媛生活。有网民质疑他们为赚钱以离婚炒作，婚姻状态让外界雾里看花。