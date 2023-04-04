洪凌揭刚入行曾遭前辈嘲“大腿像生过孩子”

最近一期《惠眼说亮话》邀请到两位年轻艺人洪凌和陈政序一同讨论话题“外形出众，是否就天下无敌”。

节目中洪凌罕见谈论自己刚入行时被人攻击外表的经历，一度感到非常沮丧。洪凌坦白自己入行前自认长相还可以，直到入行后开始受到批评，这才变得越来越没自信。

“有些人说我鼻子太高了，有没有考虑磨掉……又说我脸太方，我之前真的有考虑过我要磨小，真的很沮丧。”洪凌为此还打电话向化妆师朋友寻求意见，庆幸的是这位朋友告诉洪凌：“如果你去磨脸，你就会变成一般的网红脸一样。”这句话劝住了洪凌，她也不再想着去改变脸型，完全接受自己。

郑惠玉急安慰：太伤了

除了长相，洪凌还遭遇“身材攻击”。在她刚入行演出第一部戏《118》的时候，洪凌自认当时的自己有些“肉肉的”，没想到这竟引来某位资深演员嘲讽：“大腿像生过孩子的一样！”

听罢，郭亮惊呼：“这什么人都有！”似在为洪凌抱不平，阿姐郑惠玉也是相当心疼洪凌的遭遇，急忙安慰道“有些时候这些话也不要去听，太伤了……”。

事实上这句话确实伤到了洪凌，《新明日报》记者日前就此事联络洪凌再听她分享，她才说：“当时我的自信心已经大受打击了。”

洪凌因为这句话开始通过各种减肥方式瘦身，就她提到的都有三种，比如生酮饮食法、间歇性禁食，以及喝排毒饮料等等。

记者问洪凌后来有没有收到那位“资深艺人”的道歉？洪凌没有正面回答，不过她说：“我了解相貌不自信源于自身的不安全感，所以我也放下了。现在我照顾好自己的身体，因为我爱我自己不是因为我的形象。”

最后，洪凌也希望通过自身经历鼓励正在经历容貌、身材焦虑的女生，她认为外表不应该等于一个人的价值，真正重要的是真实对待自己。

洪凌还说：“不要把瘦等同于健康”，并表示自己现在所做的一切运动、饮食调整也都是为了保持健康的身体。

她强调：“有许多人都不符合传统的“健康”标准，但他们拥有100%健康的生活方式，拒绝让别人决定你应该感觉多美。请记住，重量只是一个数字。”