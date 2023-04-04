坦言患精神分裂康复中 许美静将推出新歌

本地歌手许美静坦言患精神分裂症，正在康复中，即将推出新歌。

许美静在上周六（4月1日）受邀参与弹唱人制作室主办的《重逢17》演唱会，并献唱了《阳光总在风雨后》《盖被》和《城里的月光》三首歌曲，这也是许美静今年第二度公开亮相演出，上次是在今年1月的《春到河畔“新加坡派”》，她是演出者之一。

当晚，许美静演唱完《阳光总在风雨后》，和观众们分享了她的近况，在长达将近四分钟的分享中，许美静坦言自己患上精神分裂症，目前正在康复当中，她感谢这些日子以来得到亲友们的照顾。

分享温馨父女情

许美静也分享和父亲的一段温馨父女情，美静说这些日子父亲从外头回来经常会问她：“你在家，这么早回来，乖！”而且父亲也会常提醒她吃药，“他也每天问我，吃药了吗？他也在吃药，所以我会问他，你也吃了药吗？”

美静还幽默地对观众说：“我明年就到50，我再嫁不出去，都是他‘害’的……”

不过，美静说自己还蛮享受被父亲关心。短短的对话，却一再显示出许美静和父亲的温馨父女情，感动了不少现场观众，频呐喊要她加油。

自创歌曲

此外，许美静告诉观众，她希望有一天可以在没有压力下，和歌友们见面聊天吃东西，唱唱歌听听歌。她也说，这些日子在写歌，很快就推出新歌。

观众对许美静推出新歌引颈长盼好长一段日子，而今听她说将推出新歌，无不报以热烈掌声。

根据资料，许美静于2000年3月推出第六张个人专辑《静电》后，就没有再推出专辑，不过她曾经所属的唱片公司则曾推出她的精选专辑，而这期间，美静其实也曾参与演唱电视剧如《星洲之夜》《琼园咖啡香》《冤家宜结不宜解》等的主题曲或插曲。

再与陈佳明合作

本地知名音乐人陈佳明证实许美静将推出新歌。

究竟许美静将在什么时候推出新歌？

《新明日报》向曾为许美静打造了不少经典金曲的本地音乐人陈佳明询问，他说，美静确实写了好几首歌，自己也和她联合写了几首，另外还有几首还在创作当中，不过都还没有进入编曲和进录音室的阶段，一切还在进行中。