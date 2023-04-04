汪小菲还叫S妈丈母娘 张兰金星隔空开火

（台北讯）与汪小菲碰面，S妈（徐熙媛母亲）说：“他对我很客气，叫我丈母娘，我也关心他的事业和健康，祝他生意兴隆。”

汪小菲和大S（徐熙媛）离婚后，两人的一对子女跟着大S生活。汪小菲日前飞台北，前丈母娘S妈带着两个孙子与他吃饭。S妈说，“熙媛心胸宽大，当然会让小孩和爸爸见面”；而“小孩看到爸爸很开心，就当爸爸是出差后回家，爸爸和小孩互动很正常，跟以前一样”。

S妈也说，自己及两个孙子和汪小菲的爸爸视讯，但她在场时，孩子们没有和张兰视讯，“我不在的时候就不知道了”。对于女儿和前女婿打官司，S妈认为，事情愈闹只会愈僵，打官司也只有多花律师费，她打趣说“不要把钱给别人，不如给我钱，我来沟通”。她希望大S和汪小菲能和平解决问题。

张兰直播受惊吓 与金星互怼

汪小菲4月1日抵达台北，这几天都和儿女相聚，却有人恶作剧，在张兰于4月3日做直播时留言“小菲在台北被黑社会头子绑架了”。张兰直播看到该留言，嘴上虽然说“你这又瞎说了吧”，不过还是显得心神不宁，马上嚷着要打电话给汪小菲。

网民在张兰直播时宣称汪小菲被绑架。（视频载图）

此外，大陆知名主持人金星日前在直播时，面对网民在留言区接连提问关于大S与张兰母子的事，直言：“讨厌死了，不关注她也就不说了，你越关注越给她脸了，自己没有娶好儿媳妇怪别人，真是有毛病。”

张兰和金星隔空开火。（互联网）

金星的话立即引起网民热议。张兰在3日的直播中公开回怼金星要她“不要欺负汪小菲”，还扬言“别让我揭穿你的历史丑闻”。