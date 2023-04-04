资深艺人不敌DJ 红星大奖20大暂时落后

“红星大奖2023”星期二（4日4日）公布10大最受欢迎男女艺人奖投选状况，至3日下午2时为止的20大男女艺人领先名单，排名不分先后。

领先的男艺人是杨志龙、黄炯耀、黄振隆、陈泂江、郭亮、谢俊峰、吴万隆（Jeff Goh）、徐鸣杰、田铭耀、钟坤华、李腾、陈建彬、张奕恺、方展发、陈罗密欧、包勋评、陈泓宇、徐彬、翟思铭和宗子杰。

领先的女艺人有陈丽贞、郭舒贤、罗美仪、黄思恬、黄暄婷、林翠芳、陈碧玉、陈宁、陈楚寰、芳榕、洪凌、刘子绚、黄淑君、蔡琦慧、琪琪、萧嘉蕙、刘怡伶、陈粉樱、林茜茜和雅慧。

3男6女DJ 20大领先

新传媒3月初公布可角逐10大的艺人名单时，因全职DJ的比例显得过重而掀起争议。纵观目前的领先名单，DJ们的表现不俗，男艺人中有钟坤华、吴万隆和有戏剧作品的陈建彬。女DJ更威水，在领先的20名女艺人中占六6席，包括陈宁、陈碧玉、黄淑君、琪琪、萧嘉蕙和陈粉樱。

资深艺人男女艺人表现落后，“阿朱妈”洪慧芳、潘玲玲、朱厚任、刘谦益、陈澍城、陈天文、王昱清、姚彣隆等暂且落后。

领先最受欢迎潜力星奖的10个艺人包括孙政、陈政序、张值豪、高美贵、张颖双、阳光可乐、许瑞奇、洪丽婷、邓伟德和张哲通。女DJ高美贵和张颖双占两席。

洪凌、张奕恺济州岛拍婚纱照



根据20大领先名单，观众有望看到刘子绚和田铭耀，以及洪凌和张奕恺两对爱侣上台领奖。2022年8月宣布订婚的洪凌和张奕恺，在红星大奖举办前夕赴韩国济州岛拍摄婚纱照。洪凌4月3日在社媒发文说：“大自然、樱花和你。梦想成真。刚拍完婚纱照，在红星大奖之前，先放松一下！”张奕恺留言说：“喜欢跟你一起赏樱。”