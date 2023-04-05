每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年4月5日 5:00 AM

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4月5日（农历闰二月十五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、求医、装修、扫舍、动土、园艺

忌：旅行、出海、诉讼

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

失去并不可惜，但不经尝试就选择放弃的人，才最可惜。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

父母都关心自己的孩子，因此避免在言行举止上伤害他们。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

别逞强，感觉不适就让自己好好休息，否则只会使病情更严重。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

今天容易焦躁不安，尝试转移注意力，以减少负面思想的影响。

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

若想从众人之中脱颖而出，那你就必须比别人更努力。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

好好享受与家人在一起的时光，让他们感受到你对他们的爱。

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

说多错多，与其说些没营养的话，不如等到该开口时才开口吧！

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

切勿过分炫耀自己的财富，出门在外，宜多加注意自己的财物。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

运气并不完全是注定的，有时也与态度有关，得势时更应谦虚。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

灵感常在不经意时涌现，要随时将纸与笔准备好，把它记下。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

相信自己的直觉，遵循自己的原则，不要误信谣言而摇摆不定。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

吃得苦中苦，方为人上人，遇上大困难时，更要下功夫去解决。

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