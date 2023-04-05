4月5日（农历闰二月十五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、求医、装修、扫舍、动土、园艺
忌：旅行、出海、诉讼
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
失去并不可惜，但不经尝试就选择放弃的人，才最可惜。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
父母都关心自己的孩子，因此避免在言行举止上伤害他们。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
别逞强，感觉不适就让自己好好休息，否则只会使病情更严重。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
今天容易焦躁不安，尝试转移注意力，以减少负面思想的影响。
龙
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：凶
若想从众人之中脱颖而出，那你就必须比别人更努力。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
好好享受与家人在一起的时光，让他们感受到你对他们的爱。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：凶
说多错多，与其说些没营养的话，不如等到该开口时才开口吧！
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
切勿过分炫耀自己的财富，出门在外，宜多加注意自己的财物。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
运气并不完全是注定的，有时也与态度有关，得势时更应谦虚。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
灵感常在不经意时涌现，要随时将纸与笔准备好，把它记下。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
相信自己的直觉，遵循自己的原则，不要误信谣言而摇摆不定。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
吃得苦中苦，方为人上人，遇上大困难时，更要下功夫去解决。