4月5日（农历闰二月十五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、求医、装修、扫舍、动土、园艺

忌：旅行、出海、诉讼

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

失去并不可惜，但不经尝试就选择放弃的人，才最可惜。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

父母都关心自己的孩子，因此避免在言行举止上伤害他们。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

别逞强，感觉不适就让自己好好休息，否则只会使病情更严重。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

今天容易焦躁不安，尝试转移注意力，以减少负面思想的影响。

龙

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

若想从众人之中脱颖而出，那你就必须比别人更努力。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

好好享受与家人在一起的时光，让他们感受到你对他们的爱。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

说多错多，与其说些没营养的话，不如等到该开口时才开口吧！

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

切勿过分炫耀自己的财富，出门在外，宜多加注意自己的财物。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

运气并不完全是注定的，有时也与态度有关，得势时更应谦虚。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

灵感常在不经意时涌现，要随时将纸与笔准备好，把它记下。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

相信自己的直觉，遵循自己的原则，不要误信谣言而摇摆不定。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

吃得苦中苦，方为人上人，遇上大困难时，更要下功夫去解决。