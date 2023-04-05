是歌手也是疗愈师 小球唱歌很走心

台湾创作歌手庄鹃瑛（小球）4月7日（星期五）将在滨海艺术中心音乐室举办“走心音乐会”，她上次来新演唱是2018年的华艺节，她接受《联合早报》电访时说：“很开心能再到新加坡，又可以见见老朋友。”

她透露上一次带来三名乐手——鼓手、吉他手和键盘手，这次只有一名键盘手，“之前在台湾以这个编制做巡演，大家的反应出乎意料的好，也改变了我对自己的声音要配什么乐器的想法。以前，大家觉得我的声音适合吉他，我自己也觉得，因为如果只搭键盘，感觉很抒情，但我的声线没那么细腻。”

或许是人生历练多了，她在诠释歌曲时有了不同的感觉。“上一次巡演做了新尝试，发现键盘虽然没有鼓和吉他那么有节奏，却跟我的声音有很特别的感觉。”

小球2007年与沈圣哲组成“棉花糖”乐团出道，之后发行了个人专辑。这次的新加坡演出，她将带来棉花糖和自己的作品，她说：“我现在对自己的身份没有以前那么迷惘，以前我会担心大家怎么看我——是团体歌手还是个人歌手？但现在我认为不管是棉花糖或小球，每一个身份都是我，所有的作品都完整了我。”

棉花糖2021年发行第四张专辑《一切都是为了与你相遇》，小球说：“我和圣哲有共识，发了这张专辑后，棉花糖真的休息了，圣哲回归家庭，我继续做音乐。”

上疗愈课修复心灵

除了做音乐，小球也做疗愈分享。她上了很多跟疗愈有关的课，包括占星、宠物沟通、巴哈花精等，探索和认识自己，也在台湾办了许多讲座。

小球说：“会去上课是因为我觉得很孤单迷惘，并经历过朋友和家人的离开。我想了解自己的情绪状态，好好地修复自己的心灵，面对接下来的人生。”她透露父母都有患癌经历，母亲2022年12月还发生严重车祸，当生老病死突然出现在她生命某个阶段，她开始思考父母老去的问题。“在探索和疗愈的过程中，我想告诉大家我是怎么面对的。”

小球将在本地办一场疗愈分享会。（香菇球工作室提供）

小球有提供疗愈咨询的平台，也有自己的疗愈工作室。她说：“我还是喜欢唱歌和表演，但透过疗愈咨询和分享，我发现自己可以做得更多，也更了解自己。”

这次来新，小球会办一场疗愈分享会，4月9日（星期天）傍晚6时在草根书室。她说：“这个活动是一个新加坡歌迷一手策划的，她希望我能把分享会带来新加坡。我本来劝她不要，一个人筹办活动很累，但她很有魄力。欢迎大家来陪我聊聊天。”

“走心音乐会”门票128元，可到ticketmaster.sg、新加坡邮政（SingPost），或拨打热线31588588购票。电台UFM100.3是音乐会指定宣传媒体。草根书室的分享会门票30元，可上网tinyurl.com/mepdfy67购买。