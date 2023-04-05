成龙注射九针止痛 卖命演出

提到这个4月7日就69岁的华人巨星成龙，大家脑海肯定闪过：拍戏是拼命三郎，再危险的动作也亲力亲为。

拍了大半辈子戏，无数次受伤自然留下后遗症，加上电影一部接一部让他劳累不堪，成龙的膝盖损伤严重，医生建议做手术治疗，然而不想耽误片组的时间，成龙进棚拍摄《龙马精神》前，选择注射九针的可的松（Cortisone，也称封闭针）而延后动手术。

《龙马精神》本地由邵氏机构发行，邵氏提供给《联合早报》的一段《龙马精神》幕后特辑视频中，成龙坦承：“本来（注射）这个封闭（针）可以半年不痛，现在20天后就开始痛了！“他说不应该做的动作例如跑、跳都做了，他觉得这样做，戏的效果好，就算痛也无所谓。《龙》的中国导演杨子也在视频中透露在片场时，大家都说成龙好拼，但成龙却说自己没有在拼，只是在做该做的事。

《龙》讲述生活落魄的武行老罗（成龙饰）有一匹爱马“赤兔”，他一直想把它培养成片场里的动作明星，不料却身陷官司，只能求助多年未见的女儿小宝（刘浩存饰）和她的律师男友乃华（郭麒麟饰）。小宝一边帮着老罗打官司，一边劝他不要带着赤兔玩命做危险动作。老罗不顾女儿反对继续偷偷训练赤兔，同时又对准女婿乃华展开各种考验。老罗在片场打拼了一辈子，面对任何困难都不轻言放弃，但在快速发展的时代浪潮中，他的坚持显得格格不入，却也十分令人敬佩。

成龙卖命上阵 导演杨子心惊胆跳

现实中成龙也如老罗，用行动坚守热爱，在片场听到“开机”就两眼放光。成龙每次拍戏都面临许多“惊险时刻”，在《龙》里面对约10层楼高的摩天轮，坚持亲身上阵。一场打斗戏差点从二楼跌落，骑马戏摔下马又差点被马踢伤，蹭墙的戏被钉子扎出血。杨子回忆起这些时刻觉得心惊胆跳，他说：“拍完只有大哥开心，全场的人都很心疼、担心他。”每次成龙都会安慰大家说“没事，没事”，然后默默处理好伤口继续投入拍摄，因为他认为“只要戏好，牺牲一点也无所谓”。

《龙马精神》的成龙（右）在训练准女婿郭麒麟。（邵氏机构提供）

刘浩存在 《龙马精神》演出成龙的的女儿。（邵氏机构提供）

成龙闲不住 休息日也跑到片场

《龙》片场还有一个大特色：总看到成龙“闲不住”的身影。在没有自己戏份的休息日，成龙也经常跑到片场，协助群演调整动作细节，分发水和零食，把片场垃圾进行分类。拍摄间隙，他还会给横漂群演分享自己跑龙套的经历，鼓励大家珍惜机会多学习，成龙说：“我不会的就学，我能教的就教，拍戏就是一个大家庭。”

成龙出身武行，很清楚武行面临的危险和困境。拍打斗戏时，他看到武行用不正确的姿势就会“生气”制止，因为自己受过无数次的伤，就想竭尽所能去保护、帮助每个后辈。有一场武行撞窗户的戏，成龙帮忙调整了道具位置和开窗时机，使这场戏完美一次过，武行兄弟就不用再撞一次。成龙也分享了自己的拍戏理念，“一定要照顾大家，所有人帮助一个人去完成一个非常漂亮的动作，希望现在还在坚持做武行的人，都可以得到剧组很好的尊重和照顾。”成龙闲不住的身影，是对后辈的关心，更是对电影的热爱。

有网民心疼成龙毕竟年纪一把，成龙暖心回应道：“以前是为了生活拼，后来是为了影迷拼，现在为自己拼，我要证明自己还能做。”他还动情地说：“只要我还能打一天，就一定亲身上阵。”

杨子是成龙的粉丝，他这次被成龙的表演深深打动，说：“以前看到的大哥都是特别果敢、强悍的角色，《龙马精神》为他设计了一个情感更敏锐的角色。”不仅如此，导演说：“你还能看到大哥展现出很细腻，很脆弱，很动情的一面，非常难得也非常感动。”

吴京在 《龙马精神》演出知名动作片明星。（邵氏机构提供）

成龙在《龙》中和吴京首次同框演对手戏，相信将让粉丝期待。作为两代龙虎武师的代表，他们对龙虎武师精神有更深刻的感触，拍摄一场对手戏时，成龙与吴京一度热泪盈眶。成龙说：“有些对白真的打动了我们，这些说出来的对白，其实是我们以前经历过的过程，所以一说到伤心处就会眼含热泪。”

《龙马精神》将于4月7日至9日预映，13日本地正式公映。