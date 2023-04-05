景甜私密片外流遭勒索千万细节曝光 张继科借据被公开

（北京讯）景甜私密视频外流案连日来引发关注，首先爆料此事的中国媒体人李微敖，继续公布张继科赌博、借款、传播私密视频的全部细节，还晒出张借约500万人民币（约100万新元）的借据为证。

李微敖加码爆料细节及晒张继科借据，是因为张继科对他之前的爆料不认帐，不但发声明说是网络谣言，对中国媒体《新京报》的求证电话也否认，工作室还说准备起诉了，让他十分错愕，干脆说清楚。

李微敖说，他之所以接触到此事，是因为2020年春天武汉疫情爆发，他在武汉工作了60多天结识了很多的朋友，后来有武汉的朋友告诉他，有一位武汉的S先生说张继科先生欠他很多的钱，还向张继科讨债。张继科给了几段景甜的隐私视频给S先生，S先生拿着视频转而向景甜要钱，结果景甜报案了，S先生在2020年2月被逮。

李微敖身为记者对此进行了比较长时间的采访，得知S先生一开始向景甜要钱，是在2019年12月至2020年1月。他一开口要440万新元，要景甜为她的前男友张继科代偿赌债，后来把金额减低到340万新元。S先生向景甜的经纪人传送了张继科的欠条、护照等以及景甜的3段私密视频和1张视频截图。景甜选择报案后，S先生被捕，到法院阶段，S先生认罪，并且当庭表示对景甜的歉意。

张继科借据被公开。（互联网）

S先生实际上未从景甜处拿到一毛钱，法院认定为勒索未遂。S先生律师提出的辩护是S先生因为听信张继科所说他与景甜有共同的房产，才想向景甜追回其借给张继科的巨款。2020年12月，一审法院判决S先生犯敲诈勒索罪处有期徒刑7年。S先生不服上诉，二审维持原判。

S先生的家人也以民事起诉张继科要其还款，经过调解，在2022年前后，张继科还了其中的20来万新元人民币。但是那张500万元人民币的欠条还在S先生家人手中。

S先生的家人一直以为张继科无法还债，是因为手头比较紧，但这些天李微敖看到张继科的粉丝留言说500万元人民币对张是小事情，他新买了豪车劳斯莱斯。李微敖一查之下要价是691万人民币（约140万新元），而且他网络搜索了一下，才发现张继科和他多辆豪车的资料还不少。他也透露，他还有很多关于张继科不名誉的事可以爆。

张继科事件爆开后，至少八家品牌已宣布与他终止合作。