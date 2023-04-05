何炅访问马英九 “不提两岸却句句两岸”引赞

（长沙讯）近日，中国大陆阿哥级主持人何炅，因录制的中国歌唱综艺《声生不息宝岛季》的一段视频在网上火了。他的台风和能力再次获得大家认可，网民赞说：“湖南卫视的台柱子名不虚传。”

原来台湾前总统马英九到中国大陆访问，祖籍湘潭的他也现身湖南省，恰逢湖南卫视和台湾方面合作，有大陆和台湾歌手参加的《声》开录，便邀请他参与了节目的录制。

马英九到湖南卫视参观时，现场播放他祭祖的视频，他看得哽咽落泪。马英九还和《声》节目连线，节目播放的是那英和张信哲演唱的《橄榄树》。何炅作为主持人和他互动，尽显高智商，将后者逗得又哭又笑。何炅一句话不提两岸，却句句讲两岸，高超的控场能力获观众好评。

马英九（左）与何炅连线访问、合唱，引起热议。（视频截图）

访问时，何炅先是通过音乐和马英九拉近距离，以《月亮代表我的心》加《橄榄树》两首歌来代表两岸人的联结。马英九还现场合唱《月亮代表我的心》，唱得眼中泛起泪花。

随后何炅提说马英九乡音未改，马英九回复：“已经说了70年长沙话”，又令现场响起一片掌声。

网民说，在话题衔接时，何炅的话术了得，将马英九访问大陆，定义为回到故乡，言语间完全掌握了话题的主导权，既不让人觉得尖锐，又让大陆人听到都会心一笑。

还有网民点赞评论说：“没有吊书袋没有油腻感，真挚饱满里不见拍马，松弛自如间轻松控场，何老师不愧是何老师。”