首次来新开唱 韩国男团TREASURE的愿望清单有什么？

2020年出道的韩国男团TREASURE将在4月8日为新加坡TREASURE MAKER（官方粉丝昵称）举行演唱会。TREASURE是韩国YG娱乐透过2018年生存节目“YG宝石盒”所推出的男子音乐组合，也是YG娱乐2015年后首次推出的男团。

zaobao.sg与TREASURE进行访问时，队长志焄（Jihoon）表示第一次到新加坡表演让TREASURE成员们很激动，而这也是一些成员们第一次到访新加坡。每一次到现场见粉丝时虽然会让TREASURE感到一定的紧张，但能够见到TREASURE MAKER是让他们感到很开心的事。志焄也说：“因为是第一次见到新加坡的TREASURE MAKER所以会比其他时候更紧张。 我觉得这也会是一份更难忘的回忆。”

据了解，除了成员玹硕（Hyunsuk ），其他成员们都是第一次到访新加坡。成员们告诉记者，他们首次来新最想吃的食物是螃蟹和加椰面包。爱吃面和海鲜的成员Asahi则说自己很想吃福建面。记者向TREASURE成员们介绍本地人喜爱的口味时，特别推荐咸蛋黄螃蟹。一听到这个推荐，成员们兴奋地向记者表示感谢，似乎非常迫不及待想要品尝本地名不虚传的螃蟹料理！

若有超能力会想跟哪一位成员互换身体？

如果拥有超能力，老幺庭焕（Junghwan）沉思了一下，表示自己想跟队长玹硕互换身体。一脸疑惑的玹硕向庭煥提问“为什么”。 庭焕说：“因为玹硕说唱很厉害也很可爱，所以我想感受一下玹硕的可爱。”对此玹硕看似有些感动，但觉得自己长得矮，还可爱地问老幺“你可以接受吗？”庭焕点头表示自己并不介意。来自日本的成员Haruto也分享自己想体验一下当队长的感觉，所以想与团长志焄互换身体。志焄边回忆当队长的点点滴滴，边笑言当队长是个“又甜又苦的感觉”。

最后，成员材赫（Jaehyuk）表示，“大部分成员将第一次到访新加坡。能够跟新加坡的TREASURE MAKER亲自见面是一件令我们非常开心的事。”他也表示TREASURE这一次来到新加坡想跟TREASURE MAKER们创造出难忘的回忆。成员们接着呐喊”Fighting!”（加油），为自己加油打气！

TREASURE将在来临的星期六（4月8日）傍晚6时在新加坡室内体育馆举办演唱会“HELLO”。

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