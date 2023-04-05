张惠妹公开“暴瘦出筷子腿”食谱 专家斥：会中毒

（台北讯）曾经一度胖到让人认不出的阿妹，竟然瘦出了筷子腿，身材更胜一众女星？

最近张惠妹在台北和高雄举办演唱会，身材暴瘦到无数粉丝惊讶不已。有称曾经臃肿到好似有近百公斤的她，如今却拥有一双笔直纤细的美腿，状态回春。有人说，她能穿着紧身连体衣秀出美腿，就证明她对现在的身材很自信。

据说张惠妹为了演唱会保持最好的状态，吃了不少苦头，下了狠心减肥。网民在惊叹张惠妹怎么瘦了这么多的同时，也很好奇她的减肥食谱是什么样子？

对此，张惠妹的团队回应，她为了瘦身，每天就只吃四片涮牛肉、一碗烫熟的青菜、一碗蛤蜊。

有人翻查资料称，青菜本就有助于消化，是减脂人士的必备食物，多吃青菜与牛肉对身体并无坏处。蛤蜊的功效则是减肥瘦身、滋阴润燥、利尿消肿等，不过，蛤蜊吃多了也会让肠道功能紊乱，不利于身体健康。

这几样食物本来没什么问题，可张惠妹的团队却说这是她一天的食量，并且这么少的食物还要在每天下午3时前吃完。也就是说，张惠妹能在短期内瘦成这样，最主要的应该就是靠饿肚子。

张惠妹的减肥食谱曝光后，引起了不少台湾医学专家的不满，其中有一名营养师怒斥张惠妹和团队的人无知，指这些食物会产生大量的酮体。酮体虽然能加速脂肪的分解速度，但也会造成酸中毒的情况，从而引起恶心、呕吐等不良症状，还会影响心脏、肾脏等。

除此之外，专家还说，从张惠妹以前的体重和现在的身材对比来看，她不可能在短期内只吃这三种食物就能暴瘦。

专家呼吁大家不要盲目跟风学习张惠妹的减肥方法，一日三餐一定要营养均衡；另外，张惠妹能瘦下来固然是好事，但也希望她不要太极端，以免影响身心健康。