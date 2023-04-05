明道和大13岁蒋雯丽演姐弟恋 网：辣眼睛

（上海讯）这段时间，中国资深女星蒋雯丽与曾有“偶像剧王子”称号的明道合演的电视剧《转角之恋》在东方卫视播出。这是蒋雯丽和明道七年前合作的都市爱情剧，接这部剧时，蒋雯丽已经51岁了，明道比她小13岁。

剧中男女主的设定是30多岁的离异男女，蒋雯丽虽然保养有方，但镜头中仍看出皮肤状态不是很好。明道则早就过了演偶像剧的年龄，被认为还在用演偶像剧的方式表演。

不少爱情剧，主角演技不行，剧情俗套，演出被网民形容为“尬甜”。但根据观众反映，​这部戏最大的问题就是蒋雯丽和明道没有CP感（情侣感）。两人在剧中的感情戏不算少，亲吻、摸头杀、背后拥抱，但观众觉得他们演得很“尬甜”，导致差评霸屏：“辣眼睛”“女主角老，男主角油腻”等等。

​除了明道外，这几年蒋雯丽也和不少“弟弟”拍过感情戏，像陈柏霖、郑凯、陈伟霆等。毕竟现在“姐弟恋”题材蛮有市场的。像秦岚、殷桃、江疏影等熟龄女演员的姐弟恋作品，口碑都颇不错。唯独蒋雯丽的姐弟恋作品并不能让观众心动。

​有网民调侃说：“这些戏是不是马思纯不接的？”“马思纯好了，她小姨疯了！”蒋雯丽和马思纯在现实中是姨甥关系。也有网民分析，蒋雯丽在“姐弟恋”市场屡战屡败的原因——“妈妈感”太重。

观众还提出一个离谱的安排，就是当年51岁的蒋雯丽和58岁的朱茵（大陆女演员，与港星同名）竟然演母女！