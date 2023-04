韩国“It Boy”男团TXT首次来新开唱 “不会忘记和粉丝一起的时刻”

首次来新开唱!韩国“It Boy”团体TOMORROW X TOGETHER(简称TXT)于上星期六(4月1日)在新加坡室内体育馆与新加坡的粉丝们Moments Of Alwaysness(官方粉丝名称,简称MOA)见面。

TXT由队长秀彬(SOOBIN)、然竣(YEONJUN)、杋圭(BEOMGYU)、太显(TAEHYUN)和老幺HUENINGKAI五位成员组成。五子当晚以“No Rules” “Cat & Dog”和“9 and Three Quarters (Runaway)”等耳熟能详的曲子开启新加坡站“ACT: SWEET MIRAGE”世界巡回演唱会。

TXT通过电邮告诉zaobao.sg这次筹备巡演的幕后故事。杋圭说,这次巡演成员们都投入了很多个人想法,除了设计演唱会歌单外,也有在表演的部分加入舞蹈“dance break”。他觉得整个过程很好玩,能够看到成员们的构思在舞台上得到实践,这样的经验令他们感到振奋。

老幺HUENINGKAI则分享,“去年我们展开了首个世界巡回演唱会,时隔好几年终于能够与粉丝们面对面,所以我们即紧张,也很兴奋。”他希望通过这次的巡演,让粉丝们看到TXT的成长。

TOMORROW X TOGETHER与粉丝们相聚共度珍贵的时光。(取自Big Hit Music)

演唱会当晚,连串歌曲“Can’t You See Me?” “0X1=LOVESONG (I Know I Love You)” “LO$ER=LO♡ER” 和“Anti-Romantic”的表演,让全场的MOA们嗨翻天。

队长秀彬透露自己在新专辑“The Name Chapter: Temptation”中最喜欢的歌曲是“Farewell, Neverland”。他说第一次听到这首歌曲时就很喜欢,这是首情绪充沛的歌曲。看着粉丝们跟着哼唱,让他非常感动。

成员然竣最喜欢的歌曲是“Happy Fools”。他在演唱会上透露,自己为这首歌编了舞,歌词由TXT全员参与创作,表达出成员们各自的故事,很贴近TXT。

TOMORROW X TOGETHER分享粉丝准备的应援横幅。(取自Big Hit Music)

对于团体的音乐能够遍布世界各地,团员们感到骄傲,秀彬也对新加坡粉丝们的支持表示十分感激。演唱会将近尾声时,秀彬也对粉丝们表达爱意“我们永远都在一起吧,爱你们。即使这是演唱会的尾声,我们不会忘了在新加坡和新加坡MOA在一起的时刻。”

TXT之后会陆续在台北、大阪、纽约、洛杉矶等多个城市开唱。除了世界巡回演唱会,TXT也会在今年8月在芝加哥的Lollapalooza音乐节表演。