第36届全球电影和电视艺术华鼎奖日前于美国洛杉矶Avalon Theater举行颁奖典礼,在电影《神探大战》竭尽全力演绎被虐角色,而且要应付大量跳车、跳楼及跳海等危险镜头的蔡卓妍(阿Sa)勇夺华语影片最佳女主角奖,古天乐则凭《明日战记》夺得最佳男主角奖。《长津湖之水门桥》获最佳影片;《天下长河》获最佳剧集,黄志忠荣膺视帝,周依然获视后。

之前在第95届奥斯卡金像奖中以《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)获封影后的杨紫琼与夺得最佳男配角的关继威,两人在华鼎奖再下一城,分别夺得全球电影影后与最佳男配角殊荣。影帝则是以《我的鲸鱼老爸》(The Whale)获奥斯卡影帝的Brendan Fraser夺得。

杨紫琼即将带着小金人奖座回马来西亚与家人分享喜悦,她4月18日也会在吉隆坡的活动上与粉丝见面。