4月6日（农历闰二月十六）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、议事、安葬、修墓、买车

忌：庆功、立约、投资

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

家庭运不济，小纠纷都会让你手足无措，建议凡事保持中立。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

成功人士之所以会成功是因为他们不怕失败，跌倒了再站起来。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

鸿运当头，与周遭的人一同分享喜悦，让大家都能沾染你的旺气。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

时来运转，你应该考虑举办一些庆祝会，增旺自己的运气。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

多变的天气将导致健康大受影响，照顾好身体，万事就能顺利。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

受到挑衅时，只要你站稳脚步，别人也拿你没办法。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切记，谈恋爱不仅仅是为了共享欢乐，还必须共同分担忧虑。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

送礼的钱不能省，有些人情你一定要还，该送的还是要送。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

出席大型活动时，要照顾好形象，不温不火的打扮最适当。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

懂得珍惜，事物才会变得有价值，否则再贵重的东西也没用。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

财富只是一场数字游戏，不要把金钱看得太重，多陪伴家人吧！

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

不妨办一些聚会，以提升家庭的凝聚力。