4月6日（农历闰二月十六）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、议事、安葬、修墓、买车
忌：庆功、立约、投资
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
家庭运不济，小纠纷都会让你手足无措，建议凡事保持中立。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
成功人士之所以会成功是因为他们不怕失败，跌倒了再站起来。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
鸿运当头，与周遭的人一同分享喜悦，让大家都能沾染你的旺气。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
时来运转，你应该考虑举办一些庆祝会，增旺自己的运气。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
多变的天气将导致健康大受影响，照顾好身体，万事就能顺利。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
受到挑衅时，只要你站稳脚步，别人也拿你没办法。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
切记，谈恋爱不仅仅是为了共享欢乐，还必须共同分担忧虑。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
送礼的钱不能省，有些人情你一定要还，该送的还是要送。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
出席大型活动时，要照顾好形象，不温不火的打扮最适当。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
懂得珍惜，事物才会变得有价值，否则再贵重的东西也没用。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
财富只是一场数字游戏，不要把金钱看得太重，多陪伴家人吧！
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
不妨办一些聚会，以提升家庭的凝聚力。