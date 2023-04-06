热锅蚂蚁 终究一场空

芽笼 Geylang（M18）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

剧情：来自不同背景的五人，命运在一个夜晚莫名地交织在一起。孙医生（Shane Mardjuki饰）为了患重病的女儿，不择手段。妓女香格里拉（林映唯饰）在纷扰的世界寻求净土。阿杰（刘辉饰）是有暴力倾向的香烟贩，爱上了香格里拉后却被背叛。Celine（沈琳宸饰）是政客，为了攀升更高一层愿意付出一切。龟公肥仔（李国煌饰）为了钱答应追杀阿杰和香格里拉，最后关头却下不了手。

影评：本地导演邝子君的第二部长片，该片入围2022年金马奖最佳动作设计殊荣。以芽笼为片名是聪明的选择，够接地气，草根性强，加上芽笼别具一格的地方特色，包括五光十色的红灯区，予人不少遐想空间。

邝子君把这个在芽笼发生的本土故事拍得有艺术味，运镜营造暗黑和悬疑氛围；灯效方面，有令人迷醉的霓虹灯，也有灯火阑珊处下，见不得光的阴暗角落。光亮中有阴影，阴影之外又出现光芒，片中人物最终是活在明亮的地方，还是黑暗之地，仰赖自己的选择，一步错，步步就错了。

故事聚焦五个在芽笼徘徊的人物。李国煌饰演龟公“肥仔”，戏路是他擅长的。全片的故事发生在一个晚上，肥仔应该是所有角色中最忙的，忙着处理尸体，带着资深演员云昌凑饰演的失智父亲跑路，期间还得寻找“失踪人口”和追杀他人，忙得不可开交，俨然是时间管理大师。

林映唯饰演的妓女是苦主，白白少了一个肾，又分分钟可能丢命。但，她好像也不能怪别人，因为行差踏错的是自己。刘辉的流氓角色围绕林映唯打转，两人身不由己，注定有缘无分。

刘辉（左）和林映唯扮演有缘无分的情侣。（mm2提供）

Shane Mardjuki饰演的黑医孙医生是加害者，但也是可怜人，执念让他走偏，但同一份执念也是他的氧气。沈琳宸的女政客角色背负童年阴影，又嫁给一个对她施加性暴力的政客丈夫。她遭施暴的情节，让我想起多年前看过但忘了片名的韩国电影，片中有一句台词“没有爱的性，就只是疼痛”，符合角色的处境。这个角色的反转最大，但我不确定她到底是装好人，还是装坏人。

Shane Mardjuki（左）饰演黑医，为了患病的女儿不择手段。（mm2提供）

蝴蝶效应？破茧而出？

这些人物让我想到小时候玩的九连环，各个铁环本是独立个体，却突然环环相扣，若要回归个体，必经一番痛苦厮杀。他们也像热锅上的蚂蚁，乱窜求生，最后瞎忙一场，徒劳无功。我喜欢这种“终究一场空”的境界，不过，若人物刻画得更深入，相遇方式更巧妙，这部电影会更好看。

一番吵吵闹闹后，最后一幕迎来刺眼曙光，我对这个画面中翩翩飞舞的蝴蝶印象深刻。我认为它的出现有两个含义：一、指向故事里的蝴蝶效应；二、有生存者破茧而出之意，不禁想起法国作家Jean-Dominique Bauby（多米尼克鲍比）的传记《潜水钟与蝴蝶》，蝴蝶飞出了代表“束缚”的潜水钟，而这部片的“潜水钟”是人类的阴暗面，阴暗面全数大释放后迎来新局面——或是新希望，或是另一次失望。