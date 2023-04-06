找乔丹代言？先摆平乔丹妈

气垫传奇 Air（NC16）

娱乐性★★★☆/艺术性★★

故事：魄力十足的Nike（耐克）主管瓦卡洛（Matt Damon，马特达蒙饰）与公司老板菲尔奈特（Ben Affleck，班艾佛列克饰）等人，努力要争取新晋篮球星Michael Jordan（乔丹）为耐克的篮球运动鞋代言，不过他们得先摆平乔丹的母亲。

短评：美国梦的故事，说也说不完。《气垫传奇》由曾导《夜行人生》（Live By Night）等片的班艾佛列克执导，讲述耐克如何通过签约NBA球星乔丹并推出Air Jordan，成为篮球鞋界的领军者。《气》故事有趣，不懂篮球的读者也可以看得津津有味，因为故事撼动人心，深刻展示一个不按牌理出牌的团队赌上一切，与一名清楚知道儿子有才华及巨大价值的母亲（Viola Davis，薇拉戴维丝饰）如何交锋，最终达到双赢的局面。《气》不是有关乔丹的电影，而是有关瓦卡洛如何成功找到代言者。既聪明又强悍的乔丹母亲彻底改变体育界的行销手法，才是故事的核心人物。

影片让人增加知识，原来NBA 1980年代居然要求篮球鞋的颜色必须51%以上是白色，违规将被罚款。此外，Just Do It的广告词来自一名囚犯，当然，耐克的对手品牌阿迪达斯的纳粹出身也在片中被调侃，充满诙谐效果。（英语对白，附中文字幕）

《骨灵》娜塔莉亚·索利安因怀孕感到焦虑。（邵氏机构）

骨灵 Huesera : The Bone Woman（R21）

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事：瓦莱莉亚（Natalia Solian，娜塔莉亚·索利安饰）渴望成为母亲，却在怀孕后开始思索自己是否真的想要孩子，心理也开始出现问题。

短评：心理恐怖片， 有关女性对于怀孕产生的恐惧与焦虑，女主角对活动时骨头发出的声音特别敏感，并频频出现幻觉。导演处理女主角看到的异像部分，颇惊悚，让人屏息。《骨灵》也触及到墨西哥传统宗教，可惜只是蜻蜓点水。此片让人总结：女性打算怀孕，要有心理准备，否则苦了自己与家人。 （西班牙语与英语对白，不附中文字幕）

教廷第一驱魔人 The Pope’s Exorcist（NC16）

娱乐性★★ ☆ /艺术性★

故事：梵蒂冈教廷驱魔大师（Russell Crowe，罗素克洛饰）调查一起诡异的小男孩附身案，最终发现深藏数世纪之久，梵蒂冈教廷极力想隐藏的惊人秘密。

短评：奥斯卡影帝罗素克洛竟然大玩驱魔故事，让人很好奇。他片中自信、幽默、坚定、强大，但也有无奈，责任和宿命感，有别于一般严肃的驱魔法师。《教》电影灵感来自Gabriele Amorth（阿摩特）神父，他自1986年开始，就担任梵蒂冈教宗的首席驱魔师，他2016年过世时已处理超过16万起驱魔案件。他的故事也启发后来恐怖片对魔鬼的想像。 罗素克洛诠释他虽然有加分，但《教》的故事弱，制作粗糙，叫人忍不住想问接演的影帝：你缺钱吗？（英语对白附中文字幕）

超级玛利欧兄弟电影版 The super Mario Bros（PG）

期待指数★★★

故事：水管工玛利欧和他的弟弟路易吉试图破解地下迷宫，救出被抓走的碧姬公主。

动画片，改编自任天堂发行的游戏，结合喜剧、爱情、奇幻与冒险等元素，是许多人童年经典的大银幕重启。 （英语对白，附中文字幕）