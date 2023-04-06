观众投诉“重逢17”顶楼位太热 蔡忆仁：会反映此事

弹唱人制作室主办的“重逢17”演唱会上周六（4月1日）在滨海艺术中心剧院举行，有观众（XXX080）透过《联合早报》娱乐版热线留言栏目反映：“我们是从‘重逢1’就支持演出的一群安娣安哥。1日当天，坐在票价98元顶楼位子的我们活受罪，如坐热毯，没有冷气，空气不流通。”

记者联系弹唱人制作室的掌舵人蔡忆仁，他回应说，坐在98元票位、剧院第三楼的观众约400人，目前未有人向他投诉“太热”，但他会跟场地相关人员反映此事。

弹唱人举办“重逢16”演唱会是在2018年5月，相隔四年多后，以“好久不见”为演唱会名称的“重逢17”再次回到观众眼帘，参与表演的歌手包括齐豫、“娃娃”金智娟、殷正洋、许美静和苏心荃。

蔡忆仁4月4日受访时说，澎湃的心情还未平复，“‘重逢’因为疫情停了几年，参与的台湾歌手在疫情后首次来新演出，不管是国外或本地艺人，大家心情澎湃。‘重逢’一路以来是很温暖的演唱会，台上台下的出席者就像老同学和老朋友一样，情谊浓烈，大家真的好久不见。”

以往“重逢”演唱会门票都会售罄，此次则卖出95％。对此，蔡忆仁说：“能售出95％已经很幸运！之后几个月，陆续有多场演唱会举行，我们避开了‘春秋大乱’时期。”