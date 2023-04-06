主持电影活动 杨雁雁很紧张

金马影后杨雁雁为加拿大韩裔欧巴所导的《米仔睡着了》（Riceboy Sleeps）的电影活动当主持人，她说：“现在很紧张！”

杨雁雁过去带着自己主演的电影《爸妈不在家》与《热带雨》到世界各大影展披荆斩棘，获奖无数，什么大场面没见过？不过这个星期五（4月7日）将在汉地路的黄金戏院Projector X: Picturehouse为《米仔睡着了》担任映后交流的主持人，充当观众与《米》导演沈明辅（Anthony Shim）的中间人，主持“问”与“答”环节。杨雁雁以短信回复《联合早报》时说：“虽然现在很紧张，但我会尽力担任好这个角色。”

加拿大韩裔导演沈明辅将出席电影《米仔睡着了》映后交流。（光电影提供）

《米》由本地发行片商“光电影”（Lighthouse Pictures）发行，杨雁雁透露一直以来就喜欢光电影负责人谢光龙所选的片子，所以当对方问她能不能主持《米》电影活动时，她一口就答应了。

为了扮演好主持人的角色，杨雁雁日前抽空先观看了电影，她说：“现在都在看导演之前的访问，多了解导演和电影之前在国际影展时的盛况。”

《米仔睡着了》的伊桑（右起）跟随崔胜允饰演的母亲回到韩国乡村探访家人。（光电影提供）

导演沈明辅客串演出《米仔睡着了》。（光电影提供）

《米》是关于一名韩国单亲母亲素妍移民到加拿大，含辛茹苦在当地养育儿子的经历。饱受种族歧视的儿子长大后，跟随母亲到韩国乡下探访父亲的家人，尝试进一步了解因精神分裂而自杀的父亲。影片取材沈明辅与母亲的故事，漂亮女星崔胜允饰演母亲，儿子大卫的不同阶段则由不同年龄层的演员演出，帅哥Ethan Hwang（伊桑）演出青少年时期的大卫。在不少影视作品演出的沈明辅除了是《米》的编导，也在片中客串演出素妍的上司与仰慕者。

《米》自在国际影展亮相后口碑如潮，美国权威影视网站 Rotten Tomatoes（烂番茄）专业影评给予的新鲜指数高达94%。《米》在2022年釜山国际影展夺观众票选奖、圣地亚哥亚洲电影节夺观众票选奖、西雅图亚美电影节得评审团大奖等。此外也入围2023年加拿大银幕奖包括最佳电影与最佳导演等五项大奖。

《米》4月13日独家在黃金戏院上映，4月7日先特別放映（下午4时30分至傍晚6时30分）与举行映后交流（傍晚6时30分至晚上7时30分 ），沈明辅将出席映后交流。《米》已开始售票，读者可透过黄金戏院网站theprojector.sg查阅详情与购票。