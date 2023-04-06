李腾注意！陶晶莹公开最讨厌主持搭档类型

“红星大奖2023”颁奖典礼由台湾阿姐陶晶莹（陶子）和本地名嘴李腾主持，两人首次合作。陶子在简短的语音访问中告诉《联合早报》，她没见过也不认识李腾，“但当我知道他是一个超级大帅哥后，我就放心了。”

询问主持经验丰富的陶子，最喜欢哪一种主持搭档，她说：“喜欢做很多功课，随时都能接上话的搭档！”至于最不喜欢的搭档类型，她说：“不喜欢那种不做功课，不接话的！”

随着疫情缓解，陶子盼接到更多海外工作。她说：“这次到新加坡工作后，看以后还有什么机会到海外各地表演，希望能实现。”

李腾：做功课是基本要求



李腾不会踩到陶子的“地雷”，他受访时说：“做功课是最基本的要求，在这一方面，我对自己的要求是非常严格的。我这次在主场（指新加坡），陶子姐对本地艺人不是那么熟悉，所以我希望在这一方面辅助她，让她有一个舒服的主持空间。”

李腾期待跟陶子合作，“也抱着学习的心态，毕竟她在主持颁奖典礼方面非常有经验，所以我很期待又兴奋。”

李腾期待跟陶晶莹合作。（档案照）

对于陶子称他为“超级大帅哥”，他笑说，不晓得陶子姐从哪里听闻此事，但指自己会做好外形上的管理，积极健身、运动，以最佳状态主持红星，“外形其次，比较期待自己在（主持红星的）专业表现上得到认可！”